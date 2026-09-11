Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Водителям придется менять маршрут: мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе будут закрывать по ночам 0 903

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лиелупский мост
ФОТО: LETA

С 14 по 25 сентября мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе будет закрываться для движения в ночные часы. Ограничения вводятся из-за ремонта конструкций, поврежденных коррозией и дорожно-транспортным происшествием.

Водителям, планирующим поездки по Лиепайскому шоссе, в ближайшие две недели придется учитывать ночные ограничения движения. Из-за ремонта мост через Лиелупе будет полностью закрываться в определенные часы.

По информации Latvijas valsts ceļi (LVC), движение будет перекрываться с 14 по 18 сентября и с 21 по 25 сентября. Каждый день ограничения будут действовать с 19:50 до 5:50 следующего утра.

Причиной ремонта стало ухудшение состояния конструкции моста. Специалисты должны заменить металлические элементы, которые за годы эксплуатации подверглись коррозии и начали влиять на несущую способность сооружения.

Кроме того, один из элементов фермы ранее был поврежден в результате дорожно-транспортного происшествия. По оценке LVC, это также снизило прочность конструкции и требует восстановления.

На время закрытия водителям предлагают пользоваться объездными маршрутами через Вентспилсское шоссе (A10), дорогу Калнциемс — Кудра (P101), маршрут через Елгаву, а также Елгавское шоссе (A8) и дорогу Елгава (Тушки) — Тукумс (P98).

Во время ремонтных работ исключение сделают только для отдельных видов транспорта. Пересекать мост смогут оперативные службы на автомобилях полной массой до 3,5 тонны, а также автобус маршрута № 6752 Калнциемс — Елгава, для которого предусмотрен специальный порядок проезда.

Водителям стоит заранее планировать маршрут, особенно если поездка приходится на вечернее или ночное время. Объезд может значительно увеличить продолжительность пути.

Ремонт моста является частью более крупного проекта по обновлению участка Лиепайского шоссе от моста через Лиелупе до перекрестка с дорогой P98. Помимо восстановления моста, подрядчик выполнит фрезерование дорожного покрытия, уложит новый верхний слой асфальта, укрепит обочины и нанесет свежую дорожную разметку.

Стоимость работ составляет почти 2 млн евро. Подрядчиком выступает компания Binders, а строительный надзор осуществляет BPU&IngWay.

×
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: вейкбордист
Изображение к статье: Угловой дом в Риге
Изображение к статье: осенние цветы
Изображение к статье: Иоанн Предтеча

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщина сидит в позе "нога на ногу"
Люблю!
Изображение к статье: выгоревшее помещение салона красоты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мировой долг
Бизнес
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Профосмотр
Наша Латвия
Изображение к статье: 11 сентября
В мире
Изображение к статье: Женщина сидит в позе "нога на ногу"
Люблю!
Изображение к статье: выгоревшее помещение салона красоты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мировой долг
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео