С 14 по 25 сентября мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе будет закрываться для движения в ночные часы. Ограничения вводятся из-за ремонта конструкций, поврежденных коррозией и дорожно-транспортным происшествием.

Водителям, планирующим поездки по Лиепайскому шоссе, в ближайшие две недели придется учитывать ночные ограничения движения. Из-за ремонта мост через Лиелупе будет полностью закрываться в определенные часы.

По информации Latvijas valsts ceļi (LVC), движение будет перекрываться с 14 по 18 сентября и с 21 по 25 сентября. Каждый день ограничения будут действовать с 19:50 до 5:50 следующего утра.

Причиной ремонта стало ухудшение состояния конструкции моста. Специалисты должны заменить металлические элементы, которые за годы эксплуатации подверглись коррозии и начали влиять на несущую способность сооружения.

Кроме того, один из элементов фермы ранее был поврежден в результате дорожно-транспортного происшествия. По оценке LVC, это также снизило прочность конструкции и требует восстановления.

На время закрытия водителям предлагают пользоваться объездными маршрутами через Вентспилсское шоссе (A10), дорогу Калнциемс — Кудра (P101), маршрут через Елгаву, а также Елгавское шоссе (A8) и дорогу Елгава (Тушки) — Тукумс (P98).

Во время ремонтных работ исключение сделают только для отдельных видов транспорта. Пересекать мост смогут оперативные службы на автомобилях полной массой до 3,5 тонны, а также автобус маршрута № 6752 Калнциемс — Елгава, для которого предусмотрен специальный порядок проезда.

Водителям стоит заранее планировать маршрут, особенно если поездка приходится на вечернее или ночное время. Объезд может значительно увеличить продолжительность пути.

Ремонт моста является частью более крупного проекта по обновлению участка Лиепайского шоссе от моста через Лиелупе до перекрестка с дорогой P98. Помимо восстановления моста, подрядчик выполнит фрезерование дорожного покрытия, уложит новый верхний слой асфальта, укрепит обочины и нанесет свежую дорожную разметку.

Стоимость работ составляет почти 2 млн евро. Подрядчиком выступает компания Binders, а строительный надзор осуществляет BPU&IngWay.