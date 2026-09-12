Во вторник, 15 сентября, в Сейме обсудят действующие правила, позволяющие депутатам получать компенсации расходов на транспорт и аренду жилья.

Вопрос оказался в центре внимания после того, как общественная инициатива на портале Manabalss.lv с требованием отменить такие выплаты собрала более 10 тысяч подписей.

Совместное заседание Юридической комиссии Сейма и ее подкомиссии по конституционной и судебной политике пройдет в Красном зале парламента на улице Екаба, 11.

Предполагается, что процесс принятия таких поправок может оказаться достаточно продолжительным: нынешний созыв парламента способен начать их рассмотрение, а завершать его, возможно, придется уже следующему Сейму.

Автор общественной инициативы, заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Андис Фелдманис считает, что объективных оснований предоставлять депутатам Сейма особую систему компенсаций нет, поскольку другие работники государственного и муниципального сектора самостоятельно оплачивают связанные с работой расходы на транспорт и жилье.

Ранее KNAB также указывало, что в действующем порядке компенсаций имеются недостатки, которые могут создавать возможности для недобросовестного использования системы.