Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 17 сентября проведет в Риге пресс-конференцию, посвященную своей работе в Латвии, сообщили представители перевозчика.

В пресс-конференции примет участие коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.

В октябре прошлого года Ryanair уже проводила пресс-конференцию в Латвии. Тогда авиакомпания объявила об отмене ряда направлений и сокращении частоты полетов, объяснив это существенным ростом аэропортовых сборов.

В свою очередь, в Рижском аэропорту отмечали, что в конце октября в авиационной отрасли традиционно начинается зимний сезон, когда пассажиропоток в странах Балтии снижается. В связи с этим авиакомпании ежегодно пересматривают маршрутную сеть, увеличивая предложение на более востребованных направлениях и отказываясь от менее рентабельных.

Ryanair была основана в 1984 году. В настоящее время флот авиакомпании насчитывает более 640 самолетов, а маршрутная сеть охватывает 35 стран.

Какие именно изменения или планы в отношении Латвии Ryanair намерена объявить 17 сентября, пока не сообщается.