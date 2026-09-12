Несмотря на постоянное сокращение числа жителей, характерной для ЛР особенностью является перенаселенность жилья, констатирует Национальный план реновации зданий до 2030 года.

Если в ЕС в среднем только 16,9% жителей обитают в тесных квартирах, то в Латвии этот показатель один из самых высоких среди 27 стран ЕС – 39,3%.

Хуже дела обстоят только в Румынии (40,7%), а также в Сербии, не входящей в Евросоюз (46,6%).

«В переполненном жилье в Латвии проживают как обеспеченные, так и менее состоятельные слои населения, — признается в Плане. — В долгосрочной перспективе перенаселенность жилья может негативно сказаться на качестве жизни, здоровье и работоспособности людей. Жилой фонд страны характеризуется физическим износом и функциональным устареванием. Низкая покупательная способность населения сдерживает возможности улучшения жилищных условий».

За чистое небо над головой

Итак, Минэкономики предлагает в ближайшие пять лет бросить все силы на обновление жилья. Задача благая, тем паче что может послужить драйвером роста всего народного хозяйства. Стройматериалы, оборудование, рабочая сила — всё это составные части нашего ВВП.

За чем же дело стало? «Реконструировать частные дома, как правило, проще, поскольку решения принимает один владелец, а сам процесс ремонта организационно менее сложен и занимает меньше времени. В то же время реконструкция многоквартирных домов — задача гораздо более сложная и трудоемкая…» — констатируется в документе.

Ныне 75% зданий страны принадлежат к самым низким — E и F — классам энергоэффективности. «Здания с низкой энергоэффективностью не только увеличивают потребление энергии домохозяйствами, но и способствуют выбросам парниковых газов».

Но что удивительно: несмотря на это, ЛР занимает довольно почетное 9-е место среди 27 государств Евросоюза по эмиссии CO₂. В среднем на одного жителя выбрасывается за год 286 кг эквивалента двуокиси углерода. По мнению экспертов, помогают нам участие в теплоэнергетике гигантов ГЭС, а также… дрова. Ведь древесное сырье является возобновляемым источником энергии!

Сколько стоит

И ведь не скажешь, что ничего не делается. На сегодняшний день в повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов инвестировано 543,50 млн евро; в результате соответствующие работы были проведены на 1463 объектах, что составляет 5,1% от общего числа зданий, нуждающихся в такой модернизации.

Путем несложной арифметической пропорции получим, что доведение до ума всех зданий обошлось бы в 10 млрд 656 млн евро. Где же взять эту денюжку, тем паче в пятилетнем временном разрезе и особенно если ЛР обязалась тратить на военные расходы не менее 2 миллиардов евро в год?

Последние годы утепление домов шло преимущественно за счет средств самих жителей, которые брали кредиты. Однако коса нашла на камень:

«Уровень поддержки мероприятий по повышению энергоэффективности не обеспечивает достаточной экономической выгоды, чтобы побудить собственников квартир инвестировать… Окупаемость таких вложений больше не является достаточно убедительным аргументом в пользу финансовой выгоды для жильцов, особенно с учетом того, что средняя стоимость проекта на один многоквартирный дом в настоящее время достигает 880 000 евро».