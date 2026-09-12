13 сентября 2026 года чтят священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Также в этот день празднуется Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Журавлинка или Журавлиное вече. Считалось, что в этот день птицы собираются вместе, чтобы потом лететь на юг.

О чем вспоминают в Церкви 13 сентября 2026 года

Киприан. Фасций Киприан жил в III веке в греческом Карфагене. Он был выходцем из богатой и знатной семьи, получил блестящее образование, что вкупе с природными данными дало ему возможность стать блестящим оратором. Он был преподавателем риторики в местном училище. До 40 лет он был язычником и не помышлял об иной вере. Но затем, узнав труды богословов, осознанно сделал выбор в пользу христианства.

Одновременно он не просто отказался от всех порочных привычек, но раздал свое имущество бедным. Уже через два года за наполненную духовностью жизнь он был избран епископом. И почти в то же время начались массовые гонения на христиан. Император-язычник Валериан приговорил Киприана к смертной казни.

Положение пояса Богородицы. Предание гласит, что пояс, принадлежащий самой Богородице, как и ее риза, незадолго до смерти девы Марии были переданы на хранение благочестивой иерусалимской вдове. И так же как риза передавались в ее семье из поколения в поколение.

При императоре Аркадии он был вновь обретен верующими, привезен в Константинополь, где положен в прекрасном ларце в одном из трех храмов, связанных с именем Богородицы — в Халкопратийскую церковь. В результате двух падений Константинополя — сначала в 1204 году, затем, окончательно, в 1453 году, — пояс, как и почти все другие святыни Царьграда, покинул город.

Смысл праздника

Вера может прийти в любом возрасте и состоянии, самое важное принять ее осознано и идти до конца в своих убеждениях.

Где сейчас можно поклониться частицам пояса Богоматери?

Частицы его разбросаны по миру. Можно поклониться им в:

Афонском Ватопедском монастыре, Трирском монастыре, Санкт-Петербургском Воскресенском Новодевичьем монастыре, Казанском кафедральном соборе.

Что можно делать 13 сентября 2026 года

Пора начинать собирать и заготавливать клюкву. Нужно испечь пирог с клюквой. Очень важно убраться в доме. Не менее важно «почистить» собственные мысли. Прекрасный день, чтобы наладить отношения с близкими, если они разладились.

Что нельзя делать 13 сентября 2026 года

Не стоит сажать и пересаживать растения. Очень плохо принимать любые вещи от незнакомцев. Нельзя занимать деньги. Обязательно откажитесь от любых предпосылок к конфликтам.

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