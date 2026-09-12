13 сентября 2026 года чтят священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Также в этот день празднуется Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Журавлинка или Журавлиное вече. Считалось, что в этот день птицы собираются вместе, чтобы потом лететь на юг.
О чем вспоминают в Церкви 13 сентября 2026 года
Киприан. Фасций Киприан жил в III веке в греческом Карфагене. Он был выходцем из богатой и знатной семьи, получил блестящее образование, что вкупе с природными данными дало ему возможность стать блестящим оратором. Он был преподавателем риторики в местном училище. До 40 лет он был язычником и не помышлял об иной вере. Но затем, узнав труды богословов, осознанно сделал выбор в пользу христианства.
Одновременно он не просто отказался от всех порочных привычек, но раздал свое имущество бедным. Уже через два года за наполненную духовностью жизнь он был избран епископом. И почти в то же время начались массовые гонения на христиан. Император-язычник Валериан приговорил Киприана к смертной казни.
Положение пояса Богородицы. Предание гласит, что пояс, принадлежащий самой Богородице, как и ее риза, незадолго до смерти девы Марии были переданы на хранение благочестивой иерусалимской вдове. И так же как риза передавались в ее семье из поколения в поколение.
При императоре Аркадии он был вновь обретен верующими, привезен в Константинополь, где положен в прекрасном ларце в одном из трех храмов, связанных с именем Богородицы — в Халкопратийскую церковь. В результате двух падений Константинополя — сначала в 1204 году, затем, окончательно, в 1453 году, — пояс, как и почти все другие святыни Царьграда, покинул город.
Смысл праздника
Вера может прийти в любом возрасте и состоянии, самое важное принять ее осознано и идти до конца в своих убеждениях.
Где сейчас можно поклониться частицам пояса Богоматери?
Частицы его разбросаны по миру. Можно поклониться им в:
Афонском Ватопедском монастыре,
Трирском монастыре,
Санкт-Петербургском Воскресенском Новодевичьем монастыре,
Казанском кафедральном соборе.
Что можно делать 13 сентября 2026 года
Пора начинать собирать и заготавливать клюкву.
Нужно испечь пирог с клюквой.
Очень важно убраться в доме.
Не менее важно «почистить» собственные мысли.
Прекрасный день, чтобы наладить отношения с близкими, если они разладились.
Что нельзя делать 13 сентября 2026 года
Не стоит сажать и пересаживать растения.
Очень плохо принимать любые вещи от незнакомцев.
Нельзя занимать деньги.
Обязательно откажитесь от любых предпосылок к конфликтам.
Народные приметы погоды
Растущая в эту ночь луна — к хорошему урожаю клюквы.
Птицы раскричались — к дождю.
Туман утром — к безветренной погоде.
Муравейники сильно выросли — зима будет холодной.
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