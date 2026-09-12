Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) объявило набор на вакансии секретных оперативных сотрудников. На время испытательного срока кандидатам предлагают зарплату в размере 2000 евро до уплаты налогов. Подать заявку можно до 30 октября.

В обязанности оперативного сотрудника входит прежде всего сбор и анализ информации, а также проведение предусмотренных законом оперативных мероприятий. Полученные таким образом сведения впоследствии могут использоваться в уголовном процессе.

Речь идет, в частности, о слежке и наблюдении за людьми, а также прослушивании разговоров. Оперативнику предстоит устанавливать круг возможных участников преступлений и связанных с ними лиц, систематизировать полученную информацию и готовить ее для дальнейшего расследования.

В KNAB отмечают, что существует распространенный миф, будто оперативник только «сидит в кустах с биноклем», наблюдая за предполагаемыми коррупционерами. В действительности значительная часть работы проходит в кабинете: необходимо тщательно анализировать информацию, складывать воедино «пазл» предполагаемого преступления, составлять отчеты и другую процессуальную документацию. Однако часть рабочего времени действительно приходится проводить за пределами офиса, выполняя оперативные мероприятия.

Соотношение кабинетной и оперативной работы зависит от конкретного дела, его сложности, местонахождения фигурантов и других обстоятельств.

Секретность не заканчивается после работы

Работа оперативника предполагает повышенный уровень конфиденциальности и ответственности. Ограничения действуют не только в рабочее, но и в свободное время. В частности, сотрудникам необходимо соблюдать особую осторожность при публичном общении и использовании социальных сетей.

Оперативник не должен раскрывать сведения, которые прямо или косвенно способны указать на характер его профессиональной деятельности, контакты или рабочую среду. Конфиденциальность распространяется также на информацию о коллегах, используемых методах и другие служебные сведения.

Как и остальные сотрудники KNAB, оперативник не может состоять в политических организациях, участвовать в политической деятельности или публично выражать политические взгляды. Единственное исключение — участие гражданина в выборах и голосовании. В бюро подчеркивают, что работа требует абсолютной политической нейтральности.

Кого ищет KNAB

К обязательным требованиям относятся безупречная репутация, соответствие требованиям закона о государственной тайне, высшее образование и отличное знание латышского языка.

Преимуществом станут знания в области права, особенно уголовного, а также понимание психологии, криминологии и защиты данных. Полезными будут опыт работы с цифровыми инструментами и знание иностранных языков.

Желающие стать оперативными сотрудниками KNAB могут подать заявки до 30 октября.

До 2024 года KNAB, как и другие правоохранительные органы, набирало людей для оперативной работы без публичного объявления о вакансиях. Впервые открытый конкурс на должность оперативного сотрудника бюро провело в 2024 году.