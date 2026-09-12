Министерство обороны Латвии подготовило проект решения Сейма о продлении участия Национальных вооружённых сил (НВС) в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года. При этом сейчас латвийских военнослужащих в Ираке нет — их вывели из страны весной из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Латвия участвует в миссии НАТО в Ираке с ноября 2020 года. В страну были направлены три латвийских военнослужащих, которые выполняли обязанности в штабе миссии в Багдаде.

Ситуация изменилась после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 года. Из-за резкого ухудшения обстановки в регионе высшее военное командование НАТО приняло решение об отзыве сил миссии. В марте латвийские военнослужащие вернулись на родину и с тех пор в Ирак не возвращались.

В Министерстве обороны отмечают, что рост нестабильности на Ближнем Востоке создал благоприятные условия для усиления террористической группировки «Исламское государство» (Daesh). Несмотря на то что в результате антитеррористических операций ее возможности в Ираке были значительно ослаблены, группировка продолжает восстанавливать свой потенциал и представляет серьезную угрозу, особенно в районе западной границы страны.

В ведомстве считают, что активность террористов остается одним из факторов, препятствующих устойчивому и стабильному развитию Ирака.

Латвия рассчитывает вновь направить своих военнослужащих в Ирак после стабилизации ситуации с безопасностью. Учитывая характер запланированных задач НВС и обязательства Латвии перед НАТО и партнёрами, Министерство обороны предлагает продлить мандат на участие в миссии до 1 ноября 2028 года.