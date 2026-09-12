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Польет дождь, но не везде. Латвийские синоптики поделились прогнозом погоды на воскресенье 0 162

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь
ФОТО: Unsplash

В ночь на воскресенье в западных и центральных районах Латвии местами пройдет небольшой дождь, а на востоке страны во многих местах образуется туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо будет преимущественно облачным. В западных и центральных районах местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть в основном слабый южный и юго-западный ветер.

На востоке страны во многих местах образуется туман, который ухудшит видимость. На большей части территории Латвии температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, на побережье будет теплее — +11…+15 градусов.

В Риге ночью временами будет облачно, однако осадков не ожидается. Сохранится слабый южный и юго-западный ветер. Температура воздуха составит +10…+12 градусов.

В воскресенье днем на западе Латвии будет преимущественно облачно, а в восточных районах чаще будет появляться солнце. В западной и центральной части страны ожидается дождь. Утром на востоке местами еще сохранится туман.

Будет дуть слабый, на побережье слабый до умеренного южный и юго-западный ветер. Воздух прогреется до +15…+18 градусов.

В Риге большую часть дня небо будет затянуто облаками, а вечером ожидается небольшой дождь. Ветер останется слабым, южным и юго-западным. Температура воздуха поднимется лишь до +14…+16 градусов.

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#Рига #ветер #Латвия #дождь #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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