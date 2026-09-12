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Ремонты и «перестройка» улиц сильно бьет по бизнесу 0 21

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2026
TV3
Изображение к статье: Ремонт улиц

Ремонт улиц - иллюстрационное фото

ТВ-3: ремонтные работы в Риге продлятся до зимы.

"Несмотря на то, что лето закончилось и на улицы вернулись родители, которые возят своих детей в школы и создают пробки, ремонтные работы на улицах Риги продолжаются, создавая ограничения движения и неудобства как для жителей, так и для предпринимателей, - сообщает служба новостей ТВ-3.

Масштабные работы на Гертрудес продлятся около полугода; предприниматели уже ощущают, что они влияют на поток клиентов.

Недовольство звучит и по поводу работ на ул. Даугавгривас, где самоуправление за опоздание применяет к строителю неустойки.

Основательные ремонтные работы сейчас ведутся на ул. Гертрудес, они начаты в августе и продолжатся в следующие шесть месяцев, а значит, полгода жителям придется мириться с различными неудобствами.

Заборы, котлованы, выделена мостовая – посередине террасы кафе и специальные проходы для пешеходов. Происходящее на улице Гертрудес удивляет как тех, кто доставляет товар, так и прохожих, но больше всего хлопот вызывает у предпринимателей. Увидев непривычный вид, жители почти инстинктивно обходят это место стороной, что основательно бьет по бизнесу.

Различные ремонтные работы активно ведутся на улицах Стурманю и Вентспилс. В центре города идет перестройка улицы Гростонас, улучшение набережной 11 ноября с Каменного моста, а также восстановление тротуарного покрытия на улице Тербатас. Жители должны считаться с тем, что ремонтные работы продлятся до зимы.

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#строительство #бизнес #пробки #улицы
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Эдуард Эльдаров
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