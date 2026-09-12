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Сколько можно хранить лесные грибы? 0 63

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грибы

При комнатной температуре срок хранения – не более четырёх часов, рассказала врач-гигиенист Александра МАТВЕЕНКО.

В холодильнике (свежие, нечищеные) – до 12-14 часов (максимум сутки, если грибы очень плотные, как белые или подберезовики).

Мытые грибы в холодильнике хранить нельзя: они почернеют и станут водянистыми через два-три часа.

Замораживать можно только свежие и сухие грибы сразу после сбора или вареные. Если грибы полежали в тепле сутки – их уже нельзя замораживать, только приготовить и съесть в этот же день.

О пользе различных видов грибов читайте здесь

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#продукты #грибы #питание #кулинария #хранение #здоровье #рецепты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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