При комнатной температуре срок хранения – не более четырёх часов, рассказала врач-гигиенист Александра МАТВЕЕНКО.

В холодильнике (свежие, нечищеные) – до 12-14 часов (максимум сутки, если грибы очень плотные, как белые или подберезовики).

Мытые грибы в холодильнике хранить нельзя: они почернеют и станут водянистыми через два-три часа.

Замораживать можно только свежие и сухие грибы сразу после сбора или вареные. Если грибы полежали в тепле сутки – их уже нельзя замораживать, только приготовить и съесть в этот же день.

О пользе различных видов грибов читайте здесь