При комнатной температуре срок хранения – не более четырёх часов, рассказала врач-гигиенист Александра МАТВЕЕНКО.
В холодильнике (свежие, нечищеные) – до 12-14 часов (максимум сутки, если грибы очень плотные, как белые или подберезовики).
Мытые грибы в холодильнике хранить нельзя: они почернеют и станут водянистыми через два-три часа.
Замораживать можно только свежие и сухие грибы сразу после сбора или вареные. Если грибы полежали в тепле сутки – их уже нельзя замораживать, только приготовить и съесть в этот же день.
О пользе различных видов грибов читайте здесь
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