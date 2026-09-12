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Украинцы будут сегодня благодарить Латвию 5 975

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дружба Латвии и Украины

ИИ

Сегодня, 12 сентября, у памятника Свободы в Риге пройдет День благодарности народу Латвии — общественная инициатива живущих в стране украинцев. Они хотят лично поблагодарить жителей Латвии за предоставленное убежище, помощь и поддержку Украины.

Мероприятие начнется в 12:00. Как подчеркивают организаторы, в этот день украинцы придут не просить о помощи, а сказать спасибо тем, кто был рядом с ними и продолжает поддерживать Украину.

«Мы помним то, что вы сделали для нас, и расскажем своим потомкам, что в самые темные времена войны в Украине Латвия была одной из первых стран, протянувших нам руку помощи и поддержки», — говорится в обращении организаторов.

Одним из главных символов Дня благодарности станет специальный «Сертификат сердечной благодарности». Украинцы смогут заполнить его на латышском языке, указать имя конкретного человека или название организации и добавить личные слова благодарности.

С 11:00 у памятника Свободы будет работать специальный «Пункт благодарности», где можно получить сертификат и наклейку «Paldies, Latvija!». При необходимости волонтеры помогут составить личный текст благодарности на латышском языке.

Основная программа начнется в 12:00. Ее участники обратятся со словами благодарности к народу Латвии и развернут 22-метровый плакат с посланием латвийцам. Также запланированы церемония памяти погибших в войне в Украине, совместная молитва за Украину и Латвию, выступления почетных гостей и вручение первых сертификатов благодарности жителям и гостям страны.

Кроме того, украинцы совместно исполнят государственный гимн Латвии под руководством латвийского дирижера Интса Тетеровскиса. Завершится мероприятие исполнением песни «Paldies, Latvija!».

День благодарности станет частью общелатвийской акции «От сердца к сердцу». До 17 ноября 2026 года украинцы планируют вручать такие сертификаты по всей стране людям и организациям, которые помогали и продолжают помогать украинцам и Украине.

Инициатором Дня благодарности выступила общественная инициативная группа проживающих в Латвии украинцев «Спів-і-Праця».

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#Украина #Латвия #культура #музыка #гимн #события
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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