С момента введения Службы государственной обороны (СГО) начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья или в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, рассказали в Министерстве обороны.

В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно.

За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро.

В Латвии СГО была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной, так как достаточное количество граждан записались добровольно. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году.