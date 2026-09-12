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В Латвии начали штрафовать призывников 7 2040

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
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С момента введения Службы государственной обороны (СГО) начато более 750 процессов об административных правонарушениях за неявку на назначенные призывнику проверки здоровья или в случаях, когда проверка не была завершена без уважительной причины, рассказали в Министерстве обороны.

В число этих 750 процессов об административных правонарушениях входят и случаи, когда призывник на СГО не явился на проверку здоровья повторно.

За перечисленные нарушения к призывнику применяется предупреждение или денежный штраф в размере до 750 евро.

В Латвии СГО была введена в 2023 году. Изначально служба была только добровольной, так как достаточное количество граждан записались добровольно. Первый обязательный призыв с отбором состоялся в 2025 году.

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#Латвия #штрафы #оборона #СГО #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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