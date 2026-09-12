Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За год в Латвии пациенты получили 3 миллиона евро компенсаций за врачебные ошибки: как пожаловаться? 0 256

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: врачебная ошибка

В первом полугодии 2026 года количество жалоб в Инспекцию здравоохранения (ИЗ) Латвии заметно выросло абсолютно по всем направлениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число обращений увеличилось в сфере здравоохранения (на 37%), общественного здоровья (на 82%), контроля товаров и продуктов (на 23%), а также в сфере оборота лекарств (на 25%), сообщает ИЗ.

Инспекция объясняет этот всплеск так: жители Латвии стали гораздо активнее писать заявления и отстаивать свои права в сфере медицины и гигиены. При этом доля реальных нарушений, где после проверок действительно потребовались «устранения недочетов» и вмешательство инспекторов, остается на уровне прошлых лет.

Больничные и отказы в лечении

Самый впечатляющий рост — жалоб на больничные листы. За полгода инспекторы получили 297 таких заявлений с требованием проверки — это на 36% больше, чем годом ранее (тогда их было 218).

В основном заявители сомневались в том, насколько обоснованно врачи выдают листы нетрудоспособности (226 обращений), а еще 58 человек спорили с самим порядком их оформления.

«Сокращать и отменять больничные пришлось в 66 случаях», — указывает ИЗ.

Не отстает и тема прав больных: за шесть месяцев получено 125 жалоб на нарушение прав пациентов — это на 51% больше показателей 2025 года.

В итоге реальные нарушения обнаружены в 45 случаях.

Чаще всего пациенты возмущались отказами при попытке получить лечение, нехваткой информации или элементарным отсутствием вежливого отношения со стороны медиков.

Тату-салоны и насекомые

Среди популярных жалоб оказались также вопросы эпидемиологической безопасности — латвийцы бдительно оценивали соблюдение гигиены в тату-салонах, парикмахерских, школах и детсадах (65 заявлений).

Вопросы к общей чистоте помещений возникли у 54 заявителей, а еще 44 человека пожаловались инспекторам на нежелательных «соседей» – грызунов и насекомых.

Цена ошибок медиков – 3 млн евро

В прошлом году латвийский Фонд медицинских рисков (ФМР) рассмотрел 331 жалобу на некачественное лечение. По итогам проверок обоснованными признали 78 претензий, по которым пациентам начислено возмещение в размере около 3 млн евро.

Чаще всего у пациентов в прошлом году претензии возникали к работе травматологов — 53 случая, сообщает Инспекция здравоохранения.

Далее следуют хирургия — 31 запрос, гинекология и родовспоможение — 25, а также стоматология — 18 заявлений.

О компенсациях. Согласно Закону о правах пациентов (статья 16), каждый житель Латвии имеет право на компенсацию из Фонда медицинских рисков, если его здоровью или жизни был причинен вред — в том числе моральный.

Это касается как прямых действий или бездействия врачей, так и «ненадлежащих условий в лечебном учреждении». Кроме того, Фонд возмещает расходы на дополнительное лечение, которое потребовалось для исправления последствий врачебной ошибки.

Лимиты выплат четко ограничены законом: максимальная сумма за ущерб здоровью (включая моральный вред) составляет 142 290 евро. Если же пациенту пришлось оплачивать лечение для восстановления после ошибки медиков, он может рассчитывать на возмещение этих расходов в размере до 28 460 евро.

Заявления о некачественном лечении (и компенсации) подаются в Инспекцию здравоохранения. Это можно сделать лично или по почте (Рига, ул. Клияну, 7, LV-1012).

×
#здравоохранение #Латвия #инспекция здравоохранения #лечение
Иконка - заглушка для фотографии автора
Николай Кудрявцев
Все статьи
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Театр
Изображение к статье: Без вести пропавшие в Непале
Изображение к статье: Странная закупка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Ваяна» вернулась: Disney перенес знаменитую историю из мультфильма в реальный мир
Культура &
Изображение к статье: Пень
Дом и сад
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Туя
Дом и сад
Изображение к статье: Поезд сошел в рельсов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лук
Дом и сад
Изображение к статье: «Ваяна» вернулась: Disney перенес знаменитую историю из мультфильма в реальный мир
Культура &
Изображение к статье: Пень
Дом и сад
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео