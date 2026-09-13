В социальных сетях привлек внимание забавный случай, произошедший на одной из автозаправочных станций. Сотрудница АЗС рассказала в Threads о примерно 19-летнем юноше, у которого в зоне кафе из кармана выпала и разбилась литровая бутылка яблочной водки Absolut.

«Работаю на заправке! Вчера раздался сильный грохот, понимаю, что в зоне кафе что-то разбилось. Подхожу, а там у парня лет 19 из кармана выпала литровая бутылка яблочного Absolut. Если бы вы видели эту боль! Признаюсь, даже мне стало невероятно грустно. Вспомнила свою молодость, когда мы скидывались на такую бутылку», — написала женщина.

История вызвала отклик у пользователей Threads. Одна из участниц обсуждения вспомнила, как у нее в подъезде однажды выпала из сумки литровая бутылка бальзама. Другая заявила, что алкогольные бутылки вообще стоило бы разбивать, чтобы спиртное не вредило здоровью.

Еще один комментатор посочувствовал молодому человеку: «Ну и дела — бедный парень».

А вам его жалко?