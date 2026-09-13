До начала зимы остается еще несколько месяцев, однако специалисты уже оценивают возможные сценарии погоды в сезоне 2026/2027. Одним из факторов, способных повлиять на предстоящую зиму, может стать Эль-Ниньо, формирующийся в Тихом океане.

Согласно долгосрочным моделям, зимняя погода в разных частях Европы может заметно отличаться. На значительной территории континента снега ожидается меньше обычного, тогда как более устойчивый снежный покров вероятен в горах, а также на севере и северо-востоке Европы.

Эль-Ниньо представляет собой природное климатическое явление, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана становится выше нормы. Несмотря на значительную удаленность, это явление способно влиять на атмосферную циркуляцию и распределение осадков в других регионах мира.

По данным Всемирной метеорологической организации, во второй половине 2026 года Эль-Ниньо может значительно усилиться и, вероятно, сохранится до февраля 2027 года. При этом специалисты предупреждают: воздействие этого явления различается в зависимости от региона, поэтому сезонные прогнозы нельзя воспринимать как точное описание погоды на конкретной территории.

В Европе ожидают меньше снега

Согласно нынешним расчетам, наиболее заметный дефицит снега возможен на равнинах и в низменных районах Европы. В горах, а также в северной и северо-восточной части континента ситуация может быть иной.

Особенно благоприятные условия для устойчивого снежного покрова прогнозируются в высокогорных районах Альп. На высотах примерно от 1800–2000 метров сочетание температуры и количества осадков может позволить снегу сохраняться значительно дольше.

В декабре вместо снега возможны дожди

В начале зимы на большей части европейских равнин снега может выпасть меньше нормы. Одной из причин может стать усиление западных и юго-западных воздушных потоков, которые вместе с осадками принесут сравнительно теплый воздух.

В результате во многих местах вместо снега могут идти дожди или мокрый снег, а сформировавшийся снежный покров будет быстро таять. На крайнем севере Европы более низкие температуры, напротив, позволят снегу сохраняться дольше.

Январь может не изменить общую картину

В январе резкого перехода к снежной и морозной погоде на большей части Европы нынешние модели также не показывают. В южных районах могут преобладать области высокого давления, а на остальной территории существенную роль продолжит играть западный перенос воздушных масс.

В некоторых регионах температура продолжительное время может оставаться выше климатической нормы. При этом север и северо-восток Европы имеют больше шансов на холодную и снежную погоду.

В феврале контраст может усилиться

К февралю недостаток снега в некоторых регионах способен стать еще более заметным. Если области высокого давления будут сохраняться долго, уменьшится количество осадков, а вместе с ним и вероятность снегопадов.

Особенно выраженный дефицит снега возможен в Центральной, Западной, Северо-Западной и Южной Европе. На севере и северо-востоке, наоборот, вероятность снегопадов может оказаться выше.

А что ждет Латвию?

Долгосрочный прогноз для Европы пока не позволяет утверждать, что Латвию ожидает теплая и бесснежная зима. На местную погоду влияет множество факторов, а за несколько месяцев невозможно достоверно определить ни количество снега, ни продолжительность морозных периодов.

Даже если в среднем по Европе снега окажется меньше нормы, в Латвии по-прежнему возможны отдельные сильные похолодания и обильные снегопады.

Кроме того, выражение «снега меньше нормы» вовсе не означает полностью бесснежную зиму. Речь идет об общем количестве снега и продолжительности сохранения снежного покрова по сравнению со средними многолетними показателями. Даже после сильного снегопада небольшое потепление может быстро растопить выпавший снег.

Таким образом, нынешние долгосрочные прогнозы пока дают лишь общее представление о возможном развитии событий. Зима 2026/2027 года в Европе может оказаться очень неоднородной: в одних регионах снега будет заметно меньше привычного, тогда как в других сохранится вполне традиционная зимняя погода.