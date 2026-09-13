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Синоптики без оптимизма подошли к прогнозу на понедельник 0 114

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
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В ночь на понедельник, 14 сентября, во многих районах Латвии временами ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо будет преимущественно облачным, на большей части территории страны временами пройдут дожди. В некоторых районах образуется туман, особенно в Видземе и Курземе. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +10…+15 градусов.

В Риге также временами ожидается дождь. Небо будет пасмурным, температура ночью составит +13…+14 градусов.

Утро понедельника по всей Латвии будет облачным, однако во второй половине дня в северо-западных районах страны начнет постепенно проясняться. На большей части территории временами продолжатся дожди. Ветер останется слабым, а утром местами сохранится туман.

Днем воздух прогреется до +15…+19 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха достигнет +17…+18 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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