В воскресенье небо над Латвией будет преимущественно облачным, и лишь местами сквозь облака покажется солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем на западе страны сохранится преимущественно облачная погода, а на востоке солнце будет появляться чаще. В западных и центральных районах ожидается дождь, а утром местами на востоке сохранится туман.

Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер, на побережье — слабый до умеренного. Температура воздуха повысится до +15…+18 градусов.

В Риге небо будет преимущественно облачным, а вечером ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый южный и юго-западный ветер. Воздух прогреется до +14…+16 градусов.