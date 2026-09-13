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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в воскресенье 0 480

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
Изображение к статье: Озеро

В воскресенье небо над Латвией будет преимущественно облачным, и лишь местами сквозь облака покажется солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем на западе страны сохранится преимущественно облачная погода, а на востоке солнце будет появляться чаще. В западных и центральных районах ожидается дождь, а утром местами на востоке сохранится туман.

Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер, на побережье — слабый до умеренного. Температура воздуха повысится до +15…+18 градусов.

В Риге небо будет преимущественно облачным, а вечером ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый южный и юго-западный ветер. Воздух прогреется до +14…+16 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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