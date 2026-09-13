Во второй половине следующей недели через Латвию пройдут несколько зон осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели по ночам и утрам видимость во многих местах будет ухудшать туман.

В понедельник, 14 сентября, ожидается облачная погода, однако во второй половине дня на северо-западе страны начнет проясняться. На большей части территории временами будет идти дождь. При слабом ветре ночью и утром местами сгустится туман, существенно ухудшающий видимость. Ночью температура составит +10…+15 градусов, днем — +15…+19.

Во вторник, 15 сентября, облаков станет меньше, а осадки постепенно прекратятся. Кратковременные дожди ожидаются лишь местами в центральных и восточных районах. Ночью и утром при слабом ветре во многих местах образуется туман. Минимальная температура составит +7…+13 градусов, на побережье будет теплее. Днем воздух прогреется до +16…+19 градусов.

В среду, 16 сентября, временами будет появляться солнце, а на большей части территории страны сохранится сухая погода. Однако во второй половине дня с запада к Латвии приблизится обширная зона осадков. В среду она принесет дождь преимущественно на морское побережье, а в четверг дожди ожидаются уже почти по всей стране.

В ночь на среду ветер останется слабым, поэтому утром в восточных районах местами возможен туман. Днем ветер постепенно сменится на южный и юго-западный и начнет усиливаться. В четверг, 17 сентября, на побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура в ночь на среду существенно не изменится. В ночь на четверг из-за увеличения облачности она не опустится ниже +12…+16 градусов. Днем ожидается +16…+19 градусов.

К концу недели количество осадков увеличится. Исключением может стать пятница, 18 сентября, когда небольшие дожди прогнозируются лишь местами. Температура существенно не изменится: ночью +11…+15 градусов, днем +15…+20.

Синоптики также допускают, что в выходные южный и юго-западный ветер может стать порывистым на значительной части территории Латвии.