Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики заговорили о перемене погоды во второй половине недели 0 622

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2026
LETA
Изображение к статье: Дождь за окном

Во второй половине следующей недели через Латвию пройдут несколько зон осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели по ночам и утрам видимость во многих местах будет ухудшать туман.

В понедельник, 14 сентября, ожидается облачная погода, однако во второй половине дня на северо-западе страны начнет проясняться. На большей части территории временами будет идти дождь. При слабом ветре ночью и утром местами сгустится туман, существенно ухудшающий видимость. Ночью температура составит +10…+15 градусов, днем — +15…+19.

Во вторник, 15 сентября, облаков станет меньше, а осадки постепенно прекратятся. Кратковременные дожди ожидаются лишь местами в центральных и восточных районах. Ночью и утром при слабом ветре во многих местах образуется туман. Минимальная температура составит +7…+13 градусов, на побережье будет теплее. Днем воздух прогреется до +16…+19 градусов.

В среду, 16 сентября, временами будет появляться солнце, а на большей части территории страны сохранится сухая погода. Однако во второй половине дня с запада к Латвии приблизится обширная зона осадков. В среду она принесет дождь преимущественно на морское побережье, а в четверг дожди ожидаются уже почти по всей стране.

В ночь на среду ветер останется слабым, поэтому утром в восточных районах местами возможен туман. Днем ветер постепенно сменится на южный и юго-западный и начнет усиливаться. В четверг, 17 сентября, на побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура в ночь на среду существенно не изменится. В ночь на четверг из-за увеличения облачности она не опустится ниже +12…+16 градусов. Днем ожидается +16…+19 градусов.

К концу недели количество осадков увеличится. Исключением может стать пятница, 18 сентября, когда небольшие дожди прогнозируются лишь местами. Температура существенно не изменится: ночью +11…+15 градусов, днем +15…+20.

Синоптики также допускают, что в выходные южный и юго-западный ветер может стать порывистым на значительной части территории Латвии.

×
#погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Озеро
Изображение к статье: безработица Эксклюзив!
Изображение к статье: Памяти павших… Эксклюзив!
Изображение к статье: кардиолог

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Восемь способов применения банановой кожуры в быту
Дом и сад
Изображение к статье: суда в проливе
В мире
Изображение к статье: Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны
Дом и сад
Изображение к статье: Уход за крыжовником и смородиной в сентябре
Дом и сад
Изображение к статье: Кремль
В мире
Изображение к статье: Лампа, работающая на энергии растений
Дом и сад
Изображение к статье: Восемь способов применения банановой кожуры в быту
Дом и сад
Изображение к статье: суда в проливе
В мире
Изображение к статье: Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео