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Топ отраслей Латвии, где исчезли десятки тысяч рабочих мест. И главные отрасли – где работы прибавилось 0 491

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: безработица

Безработица в Латвии «близка к естественному уровню», считают в Минэкономики. Поэтому ближайшие годы разделяют на два этапа.

До 2030 года: «Безработные, экономически неактивное население и молодежь без профессиональной квалификации выходят на рынок труда благодаря адресным мерам по переподготовке и программам повышения уровня профессиональных навыков».

Но, так как известная доля людей априори не будет работать, в перспективе после 2030 года потребуется «содержательно улучшенное повышение квалификации».

А именно — полная смена профессии, ибо в следующие полтора десятилетия в ЛР освободится 243,5 тысячи рабочих мест. Замещающий же спрос коснется только 70 процентов.

Это не впервой: с 2008 года, когда в ЛР имелся исторический максимум — 1,055 миллиона трудящихся, страна потеряла 173 тысячи занятых. Причем на 239 тысяч ликвидированных вакансий пришлось 68 тысяч новых, где уже потребовались иные навыки.

Вот топ-5 отраслей, которые пережили наибольшее сокращение числа занятых с 2008 по 2025 год, в тысячах:

  • строительство (62);

  • обрабатывающая промышленность (47,7);

  • торговля (44,8);

  • транспорт, складское хозяйство (24,7);

  • сельское и лесное хозяйство (23,8).

Несмотря на стереотип о растущих аппетитах чиновников, стоит упомянуть, что за последние 17 лет в Латвии число занятых в госуправлении сократилось на 18,3 тысячи — то есть более чем на тысячу человек в год. Это вдвое больше, чем сокращение в секторе энергетики и водоснабжения (на 9,7 тысячи).

Тенденции, которые выходят на передний план, — рост числа потенциальных безработных с низким уровнем квалификации (под угрозой около 79 тысяч человек!). И дефицит образованных специалистов в сфере STEM — естественных наук, технологий, инженерии и математики (7,7 тысячи).

Человеческий капитал Латвии может найти себе наилучшее применение в четырех наиболее быстрорастущих с 2008 по 2025 год секторах:

  • здравоохранение и социальный уход (+21,6 тысячи занятых);

  • информационно-коммуникационные технологии (+16,4 тысячи);

  • профессиональные и научные услуги (+12,6 тысячи);

  • недвижимость (+9,1 тысячи).

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#образование #безработица #Латвия #технологии #рынок труда #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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