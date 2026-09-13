Безработица в Латвии «близка к естественному уровню», считают в Минэкономики. Поэтому ближайшие годы разделяют на два этапа.

До 2030 года: «Безработные, экономически неактивное население и молодежь без профессиональной квалификации выходят на рынок труда благодаря адресным мерам по переподготовке и программам повышения уровня профессиональных навыков».

Но, так как известная доля людей априори не будет работать, в перспективе после 2030 года потребуется «содержательно улучшенное повышение квалификации».

А именно — полная смена профессии, ибо в следующие полтора десятилетия в ЛР освободится 243,5 тысячи рабочих мест. Замещающий же спрос коснется только 70 процентов.

Это не впервой: с 2008 года, когда в ЛР имелся исторический максимум — 1,055 миллиона трудящихся, страна потеряла 173 тысячи занятых. Причем на 239 тысяч ликвидированных вакансий пришлось 68 тысяч новых, где уже потребовались иные навыки.

Вот топ-5 отраслей, которые пережили наибольшее сокращение числа занятых с 2008 по 2025 год, в тысячах:

строительство (62);

обрабатывающая промышленность (47,7);

торговля (44,8);

транспорт, складское хозяйство (24,7);

сельское и лесное хозяйство (23,8).

Несмотря на стереотип о растущих аппетитах чиновников, стоит упомянуть, что за последние 17 лет в Латвии число занятых в госуправлении сократилось на 18,3 тысячи — то есть более чем на тысячу человек в год. Это вдвое больше, чем сокращение в секторе энергетики и водоснабжения (на 9,7 тысячи).

Тенденции, которые выходят на передний план, — рост числа потенциальных безработных с низким уровнем квалификации (под угрозой около 79 тысяч человек!). И дефицит образованных специалистов в сфере STEM — естественных наук, технологий, инженерии и математики (7,7 тысячи).

Человеческий капитал Латвии может найти себе наилучшее применение в четырех наиболее быстрорастущих с 2008 по 2025 год секторах: