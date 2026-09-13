Сегодня в Риге отметят День отца. В честь роли отца в семье в столице пройдут концерты, мастер-классы, творческие занятия, праздничное шествие и другие мероприятия для всей семьи, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

В центре Риги в 13-й раз состоятся шествие и фестиваль в честь Дня отца, организованные Латвийской организацией родителей. Шествие начнется в 12:00 у памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16:00 семьи ждут концерты, творческие, спортивные и познавательные мероприятия.

Главными участниками концертной программы в этом году станут группа юмористического рока Pirmais kurss, коллектив альтернативной музыки для больших и маленьких детей Bikigrupa и рок-группа Pienvedēja piedzīvojumi.

Сбор участников шествия у памятника Свободы начнется в 11:00. В это же время на площади Свободы пройдет посвящение военнослужащих государственной службы обороны Штабного батальона Национальных вооруженных сил в ряды почетного караула.

Для собравшихся выступят Янис Айшпурс, танцевальный ансамбль Земессардзе Bramaņi, хор Земессардзе Stars, оркестр Земессардзе и смешанный хор Lins.

В 12:00 начнется традиционное шествие, которое пройдет от памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. Присоединиться приглашают семьи с детьми, отцов, будущих родителей, бабушек и дедушек, компании друзей, трудовые коллективы и всех желающих вместе отметить День отца.

Еще одна праздничная программа пройдет в культурном пространстве M/darbnīca на улице А. Бриана, 9. С 11:00 до 22:00 общество Kreatīvās attīstības telpa проведет мероприятия, посвященные совместному семейному отдыху и роли отца в жизни ребенка.

В программе — музыкальная подборка ко Дню отца от диджея Эдуарда Швана, развлечения во дворе, импровизации Jazz for Kids с семьей Себру и джем-сессия отцов. В 17:00 выступит City Jazz Riga bigband под руководством Карлиса Ванагса, а в 18:00 праздничную программу завершит группа Pērkons.