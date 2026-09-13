С нынешнего сентября Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня совместно с Видземской больницей запустила пилотный проект под названием «Динамическое наблюдение за пациентами кардиологического профиля».

Проект предусматривает наблюдение за пациентами-сердечниками с момента выписки из больницы до передачи под наблюдение семейного врача.

Напомним в этой связи: главные враги латвийских сеньоров — болезни системы кровообращения, в том числе инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые заболевания. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), на болезни системы кровообращения приходится 57% всех смертей пожилых людей.

«Чтобы пациент не терялся в лабиринтах системы»

Главная цель этого новшества — наладить четко скоординированную систему лечения болезней сердца и сосудов уже после того, как человек завершил основной курс лечения.

Проект охватывает тех, кто перенес инфаркт миокарда, сложные операции на сердце, декомпенсацию сердечной недостаточности, установку электрокардиостимулятора или другие тяжелые сердечно-сосудистые состояния.

Для таких больных постоянный медицинский присмотр, регулярный контроль терапевтических схем и своевременные анализы — это без преувеличения вопрос жизни и смерти.

Пилотный проект для этого и предназначен: чтобы после сложнейшего лечения человек не терялся в лабиринтах системы здравоохранения, а получал своевременную и качественную помощь прямо рядом со своим домом, подчеркивает руководитель Латвийского кардиологического центра профессор Андрейс Эрглис.

Как это должно работать

Новый подход основан на предварительном планировании. Отныне все необходимые последующие визиты к специалистам и диагностические процедуры будут расписаны и забронированы для пациента еще в стенах больницы Страдиня — до того, как он получит на руки документы о выписке.

За гладкий «транзит» больного из одного медицинского звена в другое будут отвечать специально назначенные координаторы. Это позволит избавить ослабленных людей от беготни по кабинетам, бесконечных попыток дозвониться до регистратуры и долгих месяцев ожидания в очереди к узким специалистам.

Пилотный проект рассчитан до 31 декабря 2026 года. За это время специалисты досконально изучат все плюсы и минусы предложенного формата, а также займутся поиском финансирования и юридических решений, чтобы сохранить «сердечные кабинеты» на постоянной основе и после завершения тестирования.

От чего умирают латвийские пенсионеры

Согласно последнему тематическому отчету ЦПКЗ, в 2025 году жители старше 64 лет составляли порядка 22% населения страны.

Но долгая жизнь в Латвии совсем не гарантирует ее хорошего качества. По достижении 65-летнего возраста показатель здоровых лет жизни у латвийцев составляет в среднем скромные 4,8 года.

Для сравнения: в среднем по Евросоюзу этот показатель выше почти в два раза и составляет 9,4 года. У соседей дела тоже идут куда веселее: в Швеции здоровый остаток жизни превышает 14 лет, в Финляндии составляет 9,4 года, в Эстонии — 7,6 года, а в Литве — 7,4 года.

Главным врагом сеньоров остаются болезни системы кровообращения — в 2024 году они стали причиной 57% всех смертей в этой возрастной группе. Они же заставляют скорую помощь работать на пределе и заполняют больничные палаты пациентами с зашкаливающим давлением, инфарктами и инсультами.

На втором месте среди причин смерти пожилых латвийцев уверенно обосновались злокачественные опухоли.