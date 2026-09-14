Рост цен в Латвии продолжает удивлять покупателей. На этот раз поводом для обсуждения стала стоимость одной конфеты в кафе театра «Дайлес» — за популярную сладость фабрики Laima просят 90 центов, пишет Nasha.lv.

Речь идет о конфетах Vāverīte («Белочка») и Sarkanā Magone («Красный мак»). Для сравнения: в торговых сетях эти конфеты продаются по цене около 18,99 евро за килограмм.

Фотография ценника быстро разошлась по соцсетям. Автор публикации призналась, что такая цена заставила ее вспомнить детство, когда на несколько сантимов можно было купить целую горсть конфет.

«Одна конфета — 90 центов. Помню времена, когда с двумя или пятью сантимами мы с подругами шли в магазин и возвращались с целой пригоршней сладостей», — написала пользовательница.

В комментариях многие назвали такую стоимость чрезмерной. Некоторые также отметили, что качество и вкус конфет, по их мнению, уже не соответствуют столь высокой цене.