На Мангальсале стартует крупный проект по реконструкции водопроводных и канализационных сетей. После его завершения южная часть микрорайона сможет подключиться к централизованным сетям «Rīgas ūdens», а основные работы планируется завершить осенью 2028 года.

В понедельник на Мангальсале начинаются строительные работы по обновлению водопроводной и канализационной инфраструктуры. Проект позволит подключить южную часть микрорайона к централизованным сетям предприятия «Rīgas ūdens».

Первый этап пройдет со стороны Вецдаугавы — на улице Лайвиниеку возле пересечения с улицей Атлантияс. Полностью перекрывать движение не планируется, однако водителям стоит учитывать, что на отдельных участках дороги возможны временные сужения.

На начальном этапе строители проложат 950 метров напорного канализационного трубопровода и 450 метров водопровода. Часть коммуникаций будет смонтирована бестраншейным способом, что позволит сократить объем земляных работ и уменьшить неудобства для жителей.

Одной из самых сложных частей проекта станет строительство перехода под рекой Аудупе, который соединит инженерные сети между улицей Лайвиниеку и Мангальсалой.

Для местных жителей это означает, что серьезных ограничений движения в ближайшее время не ожидается. Более масштабные работы на центральных улицах микрорайона начнутся позже, а об изменениях схемы движения власти обещают сообщить заранее.

Следующий этап стартует в ноябре — работы продолжатся на участке от Аудупе до насосной станции на улице Альбатросу. При этом реконструкция на улицах Тралеру, Альбатросу, Вейксмес, Ставваду и проспекте Мангальсалы запланирована только на весну 2027 года.

В общей сложности проект предусматривает строительство почти трех километров напорной канализации, 4,6 километра самотечной канализационной сети, трех новых насосных станций и почти 6,8 километра водопроводных сетей.

Общая стоимость проекта составляет 5,6 млн евро. Работы выполняет компания Tilts, а финансирование обеспечивается за счет дивидендов, которые «Rīgas ūdens» перечисляет Рижскому самоуправлению.

Если работы будут идти по графику, реконструкция завершится осенью 2028 года. После этого часть Мангальсалы, которая до сих пор не была подключена к централизованным сетям, получит современную систему водоснабжения и канализации.