С 16 сентября Латвийский военный музей временно закроет для посетителей свое главное здание — Пороховую башню в Старой Риге. Реконструкция продлится до января 2027 года, однако филиалы музея продолжат принимать гостей.

Главное здание Латвийского военного музея — Пороховая башня в Старой Риге — с 16 сентября станет недоступно для посетителей. Закрытие связано с масштабной реконструкцией, которая, как планируется, завершится в январе 2027 года.

Во время работ будут обновлены входные зоны музея и модернизирован конференц-зал. Проект направлен на улучшение инфраструктуры одного из самых посещаемых музейных объектов столицы.

Для посетителей это означает, что попасть в экспозиции Пороховой башни в ближайшие месяцы не получится. Однако сам музей работу не прекращает.

Несмотря на закрытие здания, сотрудники продолжат заниматься научными исследованиями, образовательными проектами, хранением музейных коллекций, их учетом и оцифровкой. Консультации специалистов и доступ к информации о музейных фондах по-прежнему будут доступны по телефону и электронной почте.

Работы выполнит компания «Būvuzņēmums restaurators», с которой заключен договор на сумму 708 554 евро.

Тем, кто хочет познакомиться с военной историей Латвии во время реконструкции, музей предлагает посетить свои филиалы. Они продолжат работать в обычном режиме.

Речь идет о Музее Рождественских боев, Музее полковника Оскара Калпакса и Береговой артиллерийской батарее № 2 в Лиепае.

После завершения реконструкции Пороховая башня вновь откроется для посетителей уже с обновленными общественными пространствами и модернизированным конференц-залом.