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Американский план защиты airBaltic: пять выводов латвийского пассажира 0 130

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: лайнер airBaltic

лайнер airBaltic

Латвийское государство де-факто окончательно потеряло контроль над государственной авиакомпанией.

Итак, сегодня стало известно, что уже в ближайшие дни американский администратор неплатежеспособности по поручению руководства airBaltic подаст в суд Нью-йорка иск с просьбой начать процесс реорганизации и оздоровления латвийской национальной авиакомпании.

Формальным поводом для подачи иска именно в американский суд стало наличие в числе основных кредиторов (хоть и необеспеченных) американской компании по производству двигателей -  "Pratt & Whitney", которой airBaltic задолжал 66,5 миллионов евро! Какие же выводы можно сделать?

Вывод первый - руководство авиакомпании поняло, что больше за счет подачек или за счет короткосрочных кредитов под фантастические проценты не продержится и это все просто обернется банкротством. То есть все лимиты затяжки времени и отсрочки платежей подходят к концу.

Вывод второй - чтобы получить серьезное финансирование (на более длительный срок и под разумные проценты), - необходимо начать реструктуризацию - то есть изменения в бизнес-подходах и реструктуризацию долгов. Фактически нужно запустить процесс правовой защиты от кредиторов, чтобы получить время для оздоровления бизнеса и более постепенного и эластичного возврата долгов.

Вывод третий - принято решение начать этот процесс правовой защиты в США, поскольку, видимо, это было требованием (условием) международных банков, которые готовы подставить плечо до завершения реструктуризации, выдав кредит в общей сложности в размере 350 миллионов. Этих денег, видимо, должно хватить на то, чтобы компания летала, зарабатывая тем самым деньги, и могла платить за лизинг самолетов.

Вывод четвертый - пока непонятно, что будут делать латвийские госструктуры, которым авиакомпания должна очень большие деньги: так Службе госдоходов авиакомпания должна 15 миллионов евро. Едва ли решение американского суда по защите от кредиторов будет обязательным для Латвии и СГД будет покорно ждать возврата долга годами - до завершения реструктуризации.

Вывод пятый - так или иначе, но авиакомпания, начав процесс реструктуризации и получив транш от международных банков, продолжит свою основную деятельность, то есть пассажирские авиаперевозки. А это для пассажиров - самое главное.

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#кризис #финансы #банкротство #долги
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Эдуард Эльдаров
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