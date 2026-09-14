Во вторник ночью и утром во многих местах Латвии образуется туман, местами он будет густым, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер и безветрие. Минимальная температура воздуха ожидается от +5 градусов местами в Курземе и Видземе до +12 градусов в юго-восточной части страны.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами возможен кратковременный дождь. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет +16..+20 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков и со слабым ветром. Утром местами туман. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, в пригородах - до +7..+10 градусов. После обеда воздух прогреется до +18..+19 градусов.