На востоке Латвии продолжается строительство нового кинологического центра Государственной пограничной охраны. Здесь будут готовить служебных собак и кинологов для работы на границе, а в будущем центр сможет принимать специалистов из других стран Европы.

В Резекне продолжается строительство нового кинологического центра Государственной пограничной охраны стоимостью более семи миллионов евро. По замыслу его создателей, это будет один из самых современных подобных объектов в Европе, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Еще менее 30 лет назад кинологи в Резекне жили в вагончиках и самостоятельно готовили корм для служебных собак. Теперь на этом месте появится современный комплекс с учебными корпусами, общежитием для сотрудников, вольерами на 30 служебных собак, двумя тренировочными площадками и специализированной лабораторией.

В лаборатории можно будет в любое время года моделировать реальные условия работы и обучать собак поиску наркотиков, взрывчатых веществ и запрещенных предметов, в том числе в транспортных средствах.

Начальник Кинологической службы Государственной пограничной охраны Александр Петровский считает, что новый центр сможет стать площадкой для подготовки специалистов не только из Латвии, но и из других стран Европы.

«У нас есть подготовленный персонал, внешняя граница Евросоюза и лесные территории, где можно проводить практические занятия. Таких возможностей нет, например, у Португалии или Испании», — отметил он.

По словам Петровского, несмотря на развитие технологий, полностью заменить служебных собак на государственной границе невозможно.

«При любом нарушении государственной границы всегда привлекается кинолог со служебной собакой. Именно они помогают искать следы и обнаруживать нарушителей», — подчеркнул он.

Эффективность такой работы подтверждают и сами кинологи. Инспектор Кинологического центра Колледжа Государственной пограничной охраны Линда Бумбиша рассказала, что во время одной из операций ее собака обнаружила нарушителя, который настолько хорошо замаскировался, что человеку было бы сложно его заметить.

Сейчас ее напарницей является трехлетняя служебная собака по кличке Хенда. Она обучена поиску наркотиков, а также уже стала матерью восьми будущих служебных собак. Вместе с Хендой Бумбиша участвует в подготовке молодых кинологов и помогает полиции и другим службам, когда требуется работа служебной собаки.

По словам инспектора, современные условия на латвийско-белорусской границе делают работу собак особенно важной.

«На границе буквально всё в следах. Только собака способна быстро уловить индивидуальный запах человека и уверенно вести по следу», — рассказала Бумбиша.

Строительство центра должно завершиться в июне следующего года.

Новый комплекс позволит расширить подготовку кинологов и повысить возможности Латвии по охране внешней границы Европейского союза.