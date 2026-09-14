Новая неделя в Латвии начнется с облачной погоды и кратковременных дождей. Однако уже во второй половине дня небо начнет проясняться, а температура воздуха останется комфортной.

В понедельник в большинстве районов Латвии ожидается облачная погода с небольшими осадками. Местами возможны кратковременные, но более интенсивные дожди.

По прогнозам синоптиков, с северо-запада страны облачность постепенно начнет рассеиваться, поэтому во второй половине дня во многих районах станет больше прояснений.

Воздух днем прогреется до +16…+20 градусов, что соответствует комфортной для середины сентября температуре.

Ветер будет слабым, лишь на побережье временами ожидается умеренный северный ветер.

В Риге также не исключен кратковременный дождь. После полудня облаков станет меньше, а ветер сменит направление на северное и останется слабым или умеренным. Максимальная температура воздуха в столице составит около +18 градусов.

Несмотря на дождливое начало дня, серьезного ухудшения погоды не ожидается. Для большинства жителей осадки будут непродолжительными, а к вечеру вероятность дождя уменьшится.

Синоптики отмечают, что на погоду в Латвии все больше начинает влиять область высокого атмосферного давления. Это способствует постепенной стабилизации погодных условий.