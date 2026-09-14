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Стоит ли брать зонт? Какой будет погода в Латвии в понедельник 0 11

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек под зонтом

Новая неделя в Латвии начнется с облачной погоды и кратковременных дождей. Однако уже во второй половине дня небо начнет проясняться, а температура воздуха останется комфортной.

В понедельник в большинстве районов Латвии ожидается облачная погода с небольшими осадками. Местами возможны кратковременные, но более интенсивные дожди.

По прогнозам синоптиков, с северо-запада страны облачность постепенно начнет рассеиваться, поэтому во второй половине дня во многих районах станет больше прояснений.

Воздух днем прогреется до +16…+20 градусов, что соответствует комфортной для середины сентября температуре.

Ветер будет слабым, лишь на побережье временами ожидается умеренный северный ветер.

В Риге также не исключен кратковременный дождь. После полудня облаков станет меньше, а ветер сменит направление на северное и останется слабым или умеренным. Максимальная температура воздуха в столице составит около +18 градусов.

Несмотря на дождливое начало дня, серьезного ухудшения погоды не ожидается. Для большинства жителей осадки будут непродолжительными, а к вечеру вероятность дождя уменьшится.

Синоптики отмечают, что на погоду в Латвии все больше начинает влиять область высокого атмосферного давления. Это способствует постепенной стабилизации погодных условий.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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