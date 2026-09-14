С 1 октября 2026 года тарифы на тепло повысятся как минимум в семи местах Латвии — Вентспилсе, Саласпилсе, Талси, Прейли, Карсаве, Руйиене и Наукшены. Новые тарифы уже одобрены Комиссией по регулированию общественных услуг.

С 1 октября в Прейли тариф Preiļu saimnieks увеличится на 16,9% — с 64,10 до 74,96 евро за МВт·ч. Изменения связаны с ценами на топливо и закупаемую тепловую энергию, а также с включением в тариф компонента непредвиденных доходов.

В Карсаве повышение составит 15,5%: тариф LNS pakalpojumi вырастет с 69,94 до 80,78 евро за МВт·ч. Особенно значительно — на 21,4% — увеличится составляющая тарифа, связанная с производством тепла. Одной из основных причин стало подорожание древесной щепы.

В Талси тариф Talsu namsaimnieks повысится на 9,4% — с 90,93 до 99,53 евро за МВт·ч. Это самый высокий октябрьский тариф среди рассматриваемых населенных пунктов.

Причем на этом повышение в Талси не закончится. Уже с 1 декабря тариф должен составить 101,18 евро за МВт·ч, а с октября 2027 года — 101,11 евро.

В Саласпилсе тариф Salaspils siltums с октября увеличится на 6,8% — с 65,19 до 69,63 евро за МВт·ч без НДС. Компания объясняет изменение ценами на природный газ и древесную щепу.

В Наукшены тариф Valmieras ūdens вырастет на 6,4% — с 78,14 до 83,16 евро за МВт·ч без НДС, а в Руйиене — на 5,3%, с 72,09 до 75,93 евро за МВт·ч без НДС.

Меньше всего среди этих семи мест повышение затронет Вентспилс. Тариф Ventspils siltums увеличится на 2,1% — с 73,76 до 75,29 евро за МВт·ч. При этом непосредственно тариф на производство тепла вырастет значительно сильнее — на 8,1%. Причиной названы результаты закупок древесной щепы и включение в тариф непредвиденных доходов 2025 года.

Таким образом, самый большой рост в процентном выражении ожидается в Прейли — 16,9%, а самый высокий тариф с октября будет в Талси — 99,53 евро за МВт·ч.

Рига хорошо зработала на мерзнущих рижанах

Как мы уже сообщали, в Риге с 1 октября 2026 года базовый тариф на теплоэнергию предприятия Rīgas siltums (RS) практически не изменится и составит 82,90 евро за мегаватт-час (МВт·ч) без НДС вместо прежних 83,01 евро за МВт·ч.

Однако, как мы помним, в прошлом году тарифы на тепло для рижан резко выросли.

Что ж, в итоге RS резко нарастила свою прибыль. Судя по официальным данным, оборот концерна Rīgas siltums составил 243,4 млн евро, увеличившись за год на 6,8%. Прибыль концерна выросла на 10,6% — до 35,8 млн евро.

Что еще стоит отметить: чтобы сбить ценник и выполнить рекомендации Госконтроля, министерств и комиссии Сейма, с 10 октября 2026 года компания запускает принципиально новую модель закупки тепла. Главная идея — покупать только там, где прямо сейчас дешевле всего.

Вот основные новшества, которые ждут производителей тепла:

Прочь фиксированные объемы: больше никому не гарантируют стабильную загрузку на весь сезон. Вся энергия будет закупаться на ежедневных аукционах.

Торги каждые 3 часа: это позволит когенерационным станциям сбрасывать тепло в сеть именно тогда, когда на бирже выгодные цены на электричество.

Отвязка от газа: Сейм и Регулятор уже утвердили новую методику. Теперь цена тепла из биомассы больше не будет привязана к колебаниям газового рынка — для нее вводят специальный потолок (максимальную цену), зависящий от реальной стоимости щепы.

Жесткая ответственность: продавцов тепла заставят строго отвечать за невыполнение планов (балансовая ответственность). Сорвал поставку — компенсируй убытки.