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В Латвии, вероятно, уже наступила метеорологическая осень: что изменилось с погодой 0 289

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенний лист

По предварительным данным, метеорологическая осень в Латвии началась 10 сентября. Если понедельник станет пятым подряд днем со среднесуточной температурой ниже +15 градусов, эта дата будет официально подтверждена.

Несмотря на почти летние +27 градусов, зафиксированные 9 сентября, уже на следующий день погода в Латвии перешла к осеннему режиму. По предварительным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, именно 10 сентября стало началом метеорологической осени.

Для этого существует четкий критерий: среднесуточная температура воздуха должна оставаться ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд. Началом сезона считается первый день такого периода.

Если и в понедельник среднесуточная температура останется ниже этой отметки, метеорологическая осень будет официально считаться наступившей с 10 сентября. Если же показатель достигнет +15 градусов, отсчет начнется заново, и ближайшей возможной датой станет уже 15 сентября.

Для большинства жителей это означает не просто смену календаря. Именно после наступления метеорологической осени погода обычно становится более устойчиво прохладной, а вероятность продолжительного возвращения летнего тепла заметно снижается.

При этом нынешний сезон нельзя назвать необычно ранним. По климатической норме 1991–2020 годов метеорологическая осень в Латвии в среднем начинается 31 августа, то есть в этом году она пришла позже привычных сроков.

В последние годы даты наступления осени заметно менялись. Так, в 2024 году необходимый температурный критерий был выполнен уже с 20 августа, тогда как в 2023 году был установлен рекорд — метеорологическая осень началась лишь 4 октября.

Стоит учитывать, что существует сразу несколько способов определения времен года. Календарная осень началась 1 сентября, а астрономическая наступит только 23 сентября. Солярная осень, основанная на продолжительности светового дня, стартовала еще 6 августа.

Пока же долгосрочные прогнозы остаются неоднозначными. Ранее программа Copernicus ожидала для Европы теплую и влажную осень с повышенным риском штормов и наводнений. Однако более свежие расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывают, что в Балтийском регионе октябрь и ноябрь могут оказаться более прохладными и сухими, чем предполагалось ранее.

Таким образом, летнее тепло в Латвии, судя по всему, уже уступило место устойчивой осенней погоде, хотя окончательное подтверждение метеорологического сезона станет известно после обработки температурных данных за понедельник.

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#климат #погода #Латвия #Европа #осень #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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