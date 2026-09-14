На латвийских государственных автодорогах продолжается строительный сезон. Работы ведутся на 54 участках, поэтому водителям следует учитывать возможные задержки. С вечера 14 сентября начнут действовать ночные ограничения на мосту через Лиелупе на Лиепайском шоссе.

Мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе (А9), на 24,56-м километре, будет полностью закрыт для движения в рабочие дни:

с 14 по 18 сентября;

с 21 по 25 сентября;

с 19.50 до 5.50.

Объехать закрытый мост можно по Вентспилсскому шоссе (А10) и дороге Калнциемс — Кудра (Р101), через Елгаву по дороге Елгава — Калнциемс (Р99) и Лока магистрале, а также по Елгавскому шоссе (А8) и дороге Елгава (Тушки) — Тукумс (Р98).

Водителей призывают заранее планировать маршрут, соблюдать временные дорожные знаки и учитывать дополнительное время в пути.

Основные ограничения на государственных шоссе

На Даугавпилсском шоссе от Госпори до Ницгале действуют ограничения скорости 30, 50 и 70 км/ч. Проезд займёт около 25 минут.

От Калнишки до Любасте скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. Время проезда — около 25 минут.

На Даугавпилсской объездной дороге (А14), в транспортном узле и далее до Свенте, установлен один временный светофор. Скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, время проезда — около 30 минут.

На Елгавском шоссе (А8), от поворота на Лиелвирцаву до границы с Литвой, оборудованы два светофорных участка. Ограничения скорости — 50 и 70 км/ч, время проезда — около 20 минут.

На Видземском шоссе (А2), от Сигулды до Аугшлигатне, действуют два светофорных участка. Ограничения скорости — 50 и 70 км/ч, время проезда — около 25 минут.

На Лиепайском шоссе (А9), от Блидене до кладбища Пурвакрога, установлен один временный светофор, местами проезжая часть сужена. Ограничения скорости — 50 и 70 км/ч, время проезда — около 20 минут.

Основные ограничения на региональных дорогах

На дороге Валдгале — Роя (Р126), от Валдемарпилса до Руде, работают четыре временных светофора. Время проезда — около 40 минут.

На дороге Тинужи — Кокнесе (Р80), от карьера Кранциемс до парка Avārijas brigādes parks, установлен один временный светофор. Время проезда — около 45 минут.

На дороге Гулбене — Балви — Виляка — российская граница (Р35), от Литене до Балви, действуют три временных светофора. Время проезда — около 30 минут.

На дороге Илмая — Приекуле — литовская граница (Р114), от Приекуле до границы, оборудованы пять светофорных участков. Время проезда — около 40 минут.

На дороге Бауска — Айзкраукле (Р87), от Озолайне до Барбеле, установлен один временный светофор. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного транспорта, время проезда — около 25 минут.

На дороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона (Р30), от Инкенькалнса до Мадоны, действуют два светофорных участка. Время проезда — около 20 минут.

На дороге Рижская ГЭС — Яунелгава (Р85), от Даугмале до Томе, установлен один временный светофор. Время проезда — около 20 минут.

На дороге Яункалснава — Лубана (Р82), от пересечения с дорогой Мадона — Варакляны (Р84) до Мейрани, действует один светофорный участок. Время проезда — около 20 минут.

Актуальная информация обо всех ограничениях доступна на карте Latvijas Valsts ceļi. Сообщить о ситуации на государственных дорогах или получить дополнительную информацию можно по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.