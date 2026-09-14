Пассажирка опубликовала в социальной сети “Threads” изображение и выразила тревогу по поводу ситуации, которую она пережила в автобусе.

Она указывает, что во время поездки водитель автобуса был недостаточно сосредоточен на дороге, а, управляя транспортным средством, пользовался телефоном и смотрел видео в “TikTok”.

“@rigassatiksme вчера около 8 утра по дороге в Межциемс. Водитель смотрит “TikTok” и пытается вести автобус,” — пишет женщина.

На эту публикацию отреагировала и “Rīgas sariksme”, указав, что такая ситуация недопустима и информация передана в транспортный отдел предприятия.

“Здравствуйте! Недопустимо, так происходить не должно. Информация уже передана коллегам из отдела автобусных перевозок,” — указывает “Rīgas satiksme”.

Тем временем другие люди в комментариях поделились похожими наблюдениями. Одна женщина рассказывает, что несколько лет назад ехала в автобусе малой вместимости, где водитель на обледенелой дороге одновременно пользовался двумя телефонами.

“Я уже много лет назад ехала на автобусе малой вместимости в район, и там водитель на обледенелой дороге возился с двумя телефонами. По одному ругался с женой, по другому тоже что-то нажимал. Я молилась только бы выйти живой. В городе я бы вышла.”

Другой комментатор подчеркивает, что у водителя общественного транспорта особая ответственность, ведь в автобусе находится много пассажиров: “Он отвечает за 50 или сколько там человек. Кто угодно может сидеть в телефоне за рулем, но водитель автобуса…”

В свою очередь, еще один человек рассказал о некой автомобилистке, которая, управляя машиной, использовала за рулем ноутбук: “Я сегодня видел, как одна женщина ехала, не держась за руль. Возилась с ноутбуком, что-то в нем писала, значит, на дорогу не смотрит. И это была не новая Tesla без руля.”

Одна пассажирка, в свою очередь, вспомнила похожий опыт в ночном автобусе, когда ехала из Лиепаи в Ригу: “Так однажды мы доехали из Лиепаи в Ригу на ночном автобусе, хорошо, что все остались живы и водитель, наверное, досмотрел TikTok до конца.”

Использование телефона во время управления транспортным средством в Латвии регулируется Законом о дорожном движении. В нем установлено, что водителю транспортного средства запрещено пользоваться телефоном, если транспортное средство находится в движении, за исключением случаев, когда телефон используется в режиме hands-free. Также во время езды запрещено пользоваться ноутбуками, планшетами и смарт-устройствами.

За такое нарушение часть девятая статьи 51 Закона о дорожном движении предусматривает денежный штраф. Для водителя иного транспортного средства, следовательно и для водителя автобуса, штраф составляет от пяти до 20 штрафных единиц. Одна штрафная единица составляет пять евро, следовательно штраф может достигать от 25 до 100 евро.

Это означает, что водителю автобуса во время движения не разрешается пользоваться телефоном в руках или иным образом использовать его способом, не соответствующим требованиям режима hands-free. Закон в этом отношении не предусматривает исключения только потому, что человек управляет общественным транспортом.