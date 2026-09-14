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Женщина возмущена поведением водителей на АЗС 0 322

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: заправочный пистолет
ФОТО: Виталий Вавилкин

Казалось бы, цель заезда на автозаправочную станцию проста — заправить автомобиль и освободить место для следующей машины. Однако некоторые водители после заправки не спешат отъезжать от колонки, что вызывает недовольство других автомобилистов, пишет nra.lv.

Пользовательница Threads по имени Элвира рассказала, что регулярно сталкивается с ситуациями, когда водитель уже залил топливо, но продолжает занимать место у колонки.

«Часто приезжаешь на заправку и видишь водителей, которые заправились, но вместо того, чтобы освободить место для следующего, идут в туалет, переодеваются в машине, перекладывают вещи или выясняют отношения. Ведь рядом есть специальные парковочные места. Или я чего-то не понимаю в этой жизни?» — написала она.

Мнения пользователей разделились. Один из комментаторов признался, что опасается отъезжать от колонки до оплаты топлива: со стороны это может выглядеть так, будто водитель решил уехать, не заплатив.

Другой заметил, что никогда не видел на заправках специальных парковочных мест именно для переодевания или «выяснения отношений».

Еще один автомобилист объяснил, что иногда оставляет машину возле колонки из-за отсутствия свободных мест на парковке и идет заниматься своими делами.

Некоторые пользователи отметили и другую привычку: отдельные водители ставят автомобиль у топливной колонки, даже не собираясь заправляться, а просто отправляются в магазин или за едой.

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#водители #автомобили #поведение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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