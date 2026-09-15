Правительство Латвии отложило рассмотрение предложения о замене или корректировке дорожных указателей, на которых упоминаются населенные пункты России и Беларуси. На государственных дорогах обнаружено 235 таких знаков, а возможные расходы на их переделку оцениваются примерно в 120 тысяч евро.

Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, предусматривающего различные способы скрыть или заменить названия российских и белорусских населенных пунктов на дорожных знаках.

Как пояснили в министерстве, решение отложено из-за необходимости уточнить сроки выполнения предусмотренных заданий и связанные с ними расходы.

При этом изменения не должны отрицательно влиять на безопасность движения и работу системы автомобильных маршрутов.

Рассматривается несколько вариантов: частичная корректировка существующих знаков, полная замена отдельных указателей либо изменение системы обозначения маршрутов с более широким использованием номеров дорог и обозначений европейских маршрутов.

В первую очередь предполагалось менять знаки, которые уже находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или могут быть заменены в рамках текущего обслуживания и строительства дорог.

235 указателей только на государственных дорогах

По данным Latvijas valsts ceļi, на сети государственных автодорог выявлено 235 указателей и информационных дорожных знаков, содержащих названия населенных пунктов России и Беларуси.

Если частично изменить все крупные указатели с несколькими пунктами назначения, а знаки, на которых указаны российские или белорусские населенные пункты, полностью заменить, расходы могут составить около 120 000 евро с НДС.

В эту сумму включены возможные дополнительные затраты на изменение организации движения, временные схемы движения и проведение работ на загруженных дорогах.

Однако простой вариант — закрыть ненужные названия на существующих знаках — может оказаться проблематичным.

В Министерстве сообщения предупреждают, что частичное заклеивание или перекрытие надписей способно привести к неоднородности светоотражающей поверхности. Особенно заметной проблема может стать в темное время суток. Кроме того, измененные таким способом знаки могут хуже восприниматься водителями, что потенциально влияет на безопасность движения.

Поэтому более дешевое, но технически несовершенное решение в перспективе может привести к дополнительным расходам. Министерство считает необходимым разработать единый и комплексный подход.