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БПБК начало административные процессы за незаконную агитацию 0 61

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2026
LETA
Изображение к статье: Эмблема БПБК

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало процесс об административном правонарушении в отношении одной партии в связи с тем, что она не подала уведомления о предвыборной агитации, а также административные процессы в отношении двух партий из-за размещенных в общественных местах агитационных материалов, на которых не указан плательщик, выяснило агентство ЛЕТА в БПБК.

Названия этих политических организаций бюро не раскрывает.

Кроме того, БПБК продолжает проверять соответствие действий, предпринятых 7 августа представителями объединения партий, требованиям закона о предвыборной агитации.

БПБК также проверит, не использовались ли в агитации административные ресурсы.

С начала периода предвыборной агитации до 14 сентября БПБК получило 91 сигнал о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации.

12 из них связаны с возможным использованием административных ресурсов в предвыборной агитации, остальные - с возможной скрытой агитацией и другими нарушениями установленных ограничений. В настоящее время БПБК продолжает проверку трети полученных сигналов. На данный момент существенных нарушений не выявлено, сообщили в бюро.

Ранее сообщалось, что 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов.

В этот период агитаторы, средства массовой информации и другие вовлеченные стороны должны соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные законом о предвыборной агитации.

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#выборы #Латвия #коррупция #БПБК #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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