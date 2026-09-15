Если бы в воздушное пространство Латвии одновременно вторглись 20, 30 или даже больше российских беспилотников, ситуация была бы значительно серьезнее, чем в случае с одним дроном. Ни одна система ПВО в мире не способна гарантировать стопроцентную защиту от подобной атаки, заявил в эфире TV24 майор Национальных вооруженных сил, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

По его словам, в случае массированного налета НВС и союзники сделали бы все возможное, чтобы максимально снизить эффективность атаки и исходящую от беспилотников угрозу.

«Если бы произошел массированный налет дронов, ничего хорошего в этом, конечно, не было бы. Но НВС и союзники определенно сделали бы все, чтобы снизить эффективность такого удара», — сказал Слайдиньш.

При этом необходимо учитывать не только количество беспилотников, но и развитие используемых Россией технологий. Как отметил майор, в последнее время российские военные все активнее применяют реактивные дроны.

Это усложняет задачу противовоздушной обороны. По словам Слайдиньша, не существует страны, ПВО которой могла бы обеспечить абсолютную защиту и уничтожить все атакующие цели. Поэтому и в случае Латвии нельзя рассчитывать на гарантированный перехват каждого беспилотника. Чем масштабнее атака, тем сложнее задача для системы ПВО.

При этом ситуацию в Латвии нельзя напрямую сравнивать с Украиной, где российские беспилотные атаки осуществляются в гораздо больших масштабах. Однако украинский опыт показывает, что эффективность массированного налета зависит не только от количества запущенных аппаратов.

Слайдиньш подчеркнул, что перед атакой противник изучает расположение и работу систем противовоздушной обороны, а также способы возможного противодействия.

«Противник все изучает. Там не сидят дураки, которые просто запускают их как бумажные самолетики», — отметил майор.

По его словам, подготовкой таких операций занимаются специалисты, задача которых — сделать каждый удар беспилотниками максимально эффективным. Поэтому при подготовке к подобным угрозам необходимо учитывать не только количество дронов, но также их характеристики, тактику применения и попытки обойти средства противовоздушной обороны.