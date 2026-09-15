Сегодня в Латвии завершается официальный купальный сезон, который ежегодно начинается 15 мая, свидетельствует информация Инспекции здравоохранения.

В течение купального сезона специалисты инспекции по вопросам гигиены окружающей среды регулярно проверяли качество воды на 61 официальном пляже морских и внутренних водоемов. В дальнейшем эти проверки проводиться не будут, однако купаться можно продолжать.

В образцах воды в лаборатории определяется концентрация кишечной палочки (E. coli) и кишечных энтерококков. Эти показатели свидетельствуют о возможном фекальном загрязнении воды, которая может содержать болезнетворные бактерии и вирусы.

Специалисты Инспекции здравоохранения также визуально оценивают состояние воды на пляжах, обращая внимание на цвет воды и уделяя особое внимание плавающим в воде отходам и нефтепродуктам, а также процессу размножения сине-зеленых водорослей.

После получения результатов лабораторных исследований специалист инспекции выносит заключение о том, разрешено ли купание, не рекомендуется или запрещено.

Жители также могут самостоятельно участвовать в наблюдении за качеством воды в местах для купания, заполнив анкету, доступную на сайте Инспекции здравоохранения.