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Дальше - на свой страх и риск - в Латвии завершается официальный купальный сезон 0 114

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2026
LETA
Изображение к статье: люди купаются в озере

Сегодня в Латвии завершается официальный купальный сезон, который ежегодно начинается 15 мая, свидетельствует информация Инспекции здравоохранения.

В течение купального сезона специалисты инспекции по вопросам гигиены окружающей среды регулярно проверяли качество воды на 61 официальном пляже морских и внутренних водоемов. В дальнейшем эти проверки проводиться не будут, однако купаться можно продолжать.

В образцах воды в лаборатории определяется концентрация кишечной палочки (E. coli) и кишечных энтерококков. Эти показатели свидетельствуют о возможном фекальном загрязнении воды, которая может содержать болезнетворные бактерии и вирусы.

Специалисты Инспекции здравоохранения также визуально оценивают состояние воды на пляжах, обращая внимание на цвет воды и уделяя особое внимание плавающим в воде отходам и нефтепродуктам, а также процессу размножения сине-зеленых водорослей.

После получения результатов лабораторных исследований специалист инспекции выносит заключение о том, разрешено ли купание, не рекомендуется или запрещено.

Жители также могут самостоятельно участвовать в наблюдении за качеством воды в местах для купания, заполнив анкету, доступную на сайте Инспекции здравоохранения.

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#здравоохранение #Латвия #экология #гигиена #пляжи #купание
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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