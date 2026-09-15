Самоуправление Даугавпилса по-прежнему рассчитывает на участие государства в содержании и приведении в порядок территории Гривского отделения Даугавгривской тюрьмы, которое планируется закрыть в середине декабря.

«Самоуправлению этот объект был бы нужен, если вместе с его передачей мы получили бы финансирование как на содержание, так и на приведение в порядок, чтобы этот объект площадью более 20 гектаров содержался должным образом», — заявил вице-мэр города Прелатов.

По его словам, в будущем территорию можно было бы использовать для кемпингов, проведения мероприятий или создания музея. Однако прежде необходимо снести здания советского периода, благоустроить территорию и привести в порядок коммуникации.

«Интересное место. Есть что показать туристам», — отметил вице-мэр.

Самоуправление запросило у Министерства юстиции информацию о территории и находящихся на ней объектах, их техническом состоянии, расходах на содержание и ранее сделанных инвестициях. Эти данные необходимы городу, чтобы оценить реальное состояние комплекса.