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Даугавпилс борется за городскую тюрьму 0 111

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма

AI

Самоуправление Даугавпилса по-прежнему рассчитывает на участие государства в содержании и приведении в порядок территории Гривского отделения Даугавгривской тюрьмы, которое планируется закрыть в середине декабря.

«Самоуправлению этот объект был бы нужен, если вместе с его передачей мы получили бы финансирование как на содержание, так и на приведение в порядок, чтобы этот объект площадью более 20 гектаров содержался должным образом», — заявил вице-мэр города Прелатов.

По его словам, в будущем территорию можно было бы использовать для кемпингов, проведения мероприятий или создания музея. Однако прежде необходимо снести здания советского периода, благоустроить территорию и привести в порядок коммуникации.

«Интересное место. Есть что показать туристам», — отметил вице-мэр.

Самоуправление запросило у Министерства юстиции информацию о территории и находящихся на ней объектах, их техническом состоянии, расходах на содержание и ранее сделанных инвестициях. Эти данные необходимы городу, чтобы оценить реальное состояние комплекса.

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#туризм #инфраструктура #министерство юстиции #реконструкция #Даугавпилс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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