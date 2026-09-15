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Новый виток дела «airBaltic» 0 344

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет

Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка (США) во вторник одобрил начало реструктуризации финансовых обязательств латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в соответствии с процедурой "Chapter 11", предусмотренной законодательством США.

Глава правительства Латвии пояснил, что это решение означает, что поданные документы юридически утверждены, а суд принял заявление "airBaltic". "Следующий шаг - немедленно получить финансирование, чтобы обеспечить деятельность авиакомпании, включая зарплаты сотрудников и топливо", - сказал он.

"airBaltic" получила обязывающее обязательство от финансирующих организаций предоставить новое финансирование в размере 350 миллионов евро для обеспечения ликвидности и деятельности компании во время процесса "Chapter 11" (финансирование "debtor-in-possession" или DIP).

Привлечение финансирования организовала "Strategic Value Partners", а предоставить его обязались "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" и "Strategic Value Partners". Процентная ставка составляет SOFR +8%, или в настоящее время около 12%.

Агентству ЛЕТА известно, что судебное заседание в настоящее время еще продолжается, и более подробные комментарии о принятых решениях "airBaltic" объявит в среду утром, 16 сентября.

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#банкротство #финансирование #airbaltic
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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