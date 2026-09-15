Самой почитаемой была святая Домна, которая и дала название этому дню. Ее называют Домной Добротной, и советуют побольше времени уделять домашним хлопотам.

О чем вспоминают в Церкви 16 сентября 2026 года

Епископ Анфим и его ученики жили во времена императоров Диоклетиана и Максимиана, и пострадали во время гонений на христиан. В то время произошел пожар в Никомидийском императорском дворце. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге.

В результате этого за один день было сожжено 20 тысяч верующих, которые собрались на богослужение в храме. Но этот ужас не заставил христиан отойти от веры. Они были готовы все принять мученическую смерть за свои убеждения. Потому святые, которые вспоминаются в этот день, были или усечены мечом, или утоплены или засыпаны землей.

Погибла от рук язычников и бывшая жрица языческого храма — дева Домна вместе с Евфимием, которые заботились о погребении своих убитых братьев по вере. Епископ Анфим же скрывался в селении, недалеко от города. Оттуда он укреплял дух верующих. Одно из его писем нес Феофил, когда его схватили и попытались вызнать место пребывания Анфима. Но он умер, не раскрыв тайну.

Потом император выяснил, где прячется епископ, и отправил туда воинов. Те не узнали Анфима, который встретился им в пути. Но он не стал лгать, а отправился сам на суд, назвав себя по имени. От такой смелости воины впали в безумное удивление, а потом все уверовали и просили крестить их. Тот провел ритуал, но отказался скрываться и велел им вести себя к императору. Анфиму показали орудия пыток, но тот только рассмеялся, объяснив, что нет ничего страшнее, чем предать свою веру. Епископа мучили и потом усекли мечом, он же до последнего славил Господа.

Смысл праздника

Коллективный подвиг веры еще больше восхищает, а подвиг и мученическая смерть, которую приняли сразу тысячи людей, потрясают воображение.

Народные приметы погоды

Гром гремит — осень впереди теплая. Хорошая погода — к поздней весне. После обеда дождь, погода испортиться надолго. Красный закат — впереди холода.

Что можно делать 16 сентября 2026 года

В этот день много времени стараются посвятить уборке. Необходимо выбросить из дома все старое и ненужное. Старые вещи можно сжечь, а вот обувь не стоит. Продолжают уборку остатков урожая.

Что нельзя делать 16 сентября 2026 года