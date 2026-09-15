16 сентября 2026 года чтят память священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним священномученика Феофила диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домну деву и Евфимия.
Самой почитаемой была святая Домна, которая и дала название этому дню. Ее называют Домной Добротной, и советуют побольше времени уделять домашним хлопотам.
О чем вспоминают в Церкви 16 сентября 2026 года
Епископ Анфим и его ученики жили во времена императоров Диоклетиана и Максимиана, и пострадали во время гонений на христиан. В то время произошел пожар в Никомидийском императорском дворце. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге.
В результате этого за один день было сожжено 20 тысяч верующих, которые собрались на богослужение в храме. Но этот ужас не заставил христиан отойти от веры. Они были готовы все принять мученическую смерть за свои убеждения. Потому святые, которые вспоминаются в этот день, были или усечены мечом, или утоплены или засыпаны землей.
Погибла от рук язычников и бывшая жрица языческого храма — дева Домна вместе с Евфимием, которые заботились о погребении своих убитых братьев по вере. Епископ Анфим же скрывался в селении, недалеко от города. Оттуда он укреплял дух верующих. Одно из его писем нес Феофил, когда его схватили и попытались вызнать место пребывания Анфима. Но он умер, не раскрыв тайну.
Потом император выяснил, где прячется епископ, и отправил туда воинов. Те не узнали Анфима, который встретился им в пути. Но он не стал лгать, а отправился сам на суд, назвав себя по имени. От такой смелости воины впали в безумное удивление, а потом все уверовали и просили крестить их. Тот провел ритуал, но отказался скрываться и велел им вести себя к императору. Анфиму показали орудия пыток, но тот только рассмеялся, объяснив, что нет ничего страшнее, чем предать свою веру. Епископа мучили и потом усекли мечом, он же до последнего славил Господа.
Смысл праздника
Коллективный подвиг веры еще больше восхищает, а подвиг и мученическая смерть, которую приняли сразу тысячи людей, потрясают воображение.
Народные приметы погоды
Гром гремит — осень впереди теплая.
Хорошая погода — к поздней весне.
После обеда дождь, погода испортиться надолго.
Красный закат — впереди холода.
Что можно делать 16 сентября 2026 года
В этот день много времени стараются посвятить уборке.
Необходимо выбросить из дома все старое и ненужное.
Старые вещи можно сжечь, а вот обувь не стоит.
Продолжают уборку остатков урожая.
Что нельзя делать 16 сентября 2026 года
Под строгим запретом ссоры и сплетни.
Нельзя переедать.
Очень плохо, если дом не убран.
Не поднимайте ничего с пола, особенно — деньги.
Не смотрите много в зеркало.
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