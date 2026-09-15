С 21 сентября по 21 декабря 2026 года на региональном маршруте № 5034 Рига — Олайне в экспериментальном порядке изменится расписание рабочих дней. Четыре рейса продлят до остановки «Olaines kūdra», чтобы улучшить транспортное сообщение с промышленной зоной.

Дирекция автомобильного транспорта (ATD), Олайнская краевая дума и перевозчик AS Nordeka заключили трехстороннее соглашение о продлении отдельных автобусных рейсов на участке улица Зейферта — Olaines kūdra — улица Елгавас. Муниципалитет будет участвовать в финансировании этих перевозок.

На время эксперимента, который продлится три месяца, на маршруте № 5034 Рига — Олайне предусмотрены следующие изменения:

рабочий рейс № 325, отправляющийся из Риги с улицы Элизабетес в 6.10, будет закрыт. Вместо него откроют рейс № 347 с тем же временем отправления, продленный до остановки «Olaines kūdra»;

рейс № 273, отправляющийся из Риги с улицы Элизабетес в 7.10, больше не будет выполняться по рабочим дням, но сохранится по субботам и воскресеньям. В рабочие дни вместо него будет курсировать рейс № 345, продленный до остановки «Olaines kūdra»;

рабочий рейс № 336, отправляющийся из Олайне с улицы Парка в 16.50, закроют. Его заменит рейс № 364 с тем же временем отправления, продленный до остановки «Olaines kūdra»;

рейс № 346, отправляющийся из Олайне с улицы Парка в 17.30, продолжит курсировать по субботам и воскресеньям, но будет отменен в рабочие дни. Вместо него по будням откроют рейс № 366, продленный до остановки «Olaines kūdra».

Таким образом, время отправления автобусов для большинства пассажиров не изменится: по рабочим дням привычные рейсы заменят новыми, следующими до промышленной зоны Олайне.

Новая схема позволит работникам промышленной зоны удобнее добираться туда из Риги и центра Олайне. Перед завершением эксперимента специалисты оценят востребованность продленных рейсов, после чего Совет по общественному транспорту решит, сохранить их или закрыть.