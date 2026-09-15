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Жители Латвии, у которых за прошлый год образовалась переплата подоходного налога с населения, еще могут воспользоваться упрощенным способом ее возврата. До 30 сентября необходимо подать заявление в Службу государственных доходов (VID), после чего деньги при наличии переплаты будут перечислены автоматически.
Как напоминает VID, этот вариант подходит прежде всего тем, кому не нужно декларировать оправданные расходы и прикладывать к годовой декларации подтверждающие документы.
Если заявление будет подано вовремя, переплату за прошлый год перечислят на указанный банковский счет в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
Кому могут вернуть деньги автоматически
Автоматический возврат рассчитывается исключительно на основании информации, которой уже располагает VID.
Получить переплату таким способом можно, например, если в течение года при начислении зарплаты или пенсии человеку были применены не все положенные налоговые льготы. Речь может идти о льготах за иждивенцев, для людей с небольшими доходами, лиц с инвалидностью, политически репрессированных и участников национального движения сопротивления.
Автоматический возврат также возможен, если в предыдущем году человек делал взносы в частный пенсионный фонд или накопительное страхование жизни, при условии что соответствующий пенсионный фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвии.
Когда все-таки придется подавать декларацию
Упрощенный порядок не распространяется на расходы, информация о которых отсутствует у VID.
Если человек хочет вернуть часть налога за медицинские услуги, стоматологию, образование, детские кружки или пожертвования, необходимо подать годовую декларацию о доходах и приложить документы, подтверждающие эти расходы.
Как подать заявление
Проще всего сделать это через систему электронного декларирования EDS.
После входа необходимо последовательно выбрать:
«Izveidot jaunu dokumentu» → «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti» → «Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju».
До окончания срока осталось две недели. Тем, кто не собирается подавать годовую декларацию, но может иметь переплату налога, стоит проверить ситуацию и при необходимости до 30 сентября подать заявление в VID. В этом случае при наличии переплаты деньги поступят на банковский счет автоматически до конца года.
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