Жители Латвии, у которых за прошлый год образовалась переплата подоходного налога с населения, еще могут воспользоваться упрощенным способом ее возврата. До 30 сентября необходимо подать заявление в Службу государственных доходов (VID), после чего деньги при наличии переплаты будут перечислены автоматически.

Как напоминает VID, этот вариант подходит прежде всего тем, кому не нужно декларировать оправданные расходы и прикладывать к годовой декларации подтверждающие документы.

Если заявление будет подано вовремя, переплату за прошлый год перечислят на указанный банковский счет в период с 1 октября по 31 декабря 2026 года.

Кому могут вернуть деньги автоматически

Автоматический возврат рассчитывается исключительно на основании информации, которой уже располагает VID.

Получить переплату таким способом можно, например, если в течение года при начислении зарплаты или пенсии человеку были применены не все положенные налоговые льготы. Речь может идти о льготах за иждивенцев, для людей с небольшими доходами, лиц с инвалидностью, политически репрессированных и участников национального движения сопротивления.

Автоматический возврат также возможен, если в предыдущем году человек делал взносы в частный пенсионный фонд или накопительное страхование жизни, при условии что соответствующий пенсионный фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвии.

Когда все-таки придется подавать декларацию

Упрощенный порядок не распространяется на расходы, информация о которых отсутствует у VID.

Если человек хочет вернуть часть налога за медицинские услуги, стоматологию, образование, детские кружки или пожертвования, необходимо подать годовую декларацию о доходах и приложить документы, подтверждающие эти расходы.

Как подать заявление

Проще всего сделать это через систему электронного декларирования EDS.

После входа необходимо последовательно выбрать:

«Izveidot jaunu dokumentu» → «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti» → «Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju».

До окончания срока осталось две недели. Тем, кто не собирается подавать годовую декларацию, но может иметь переплату налога, стоит проверить ситуацию и при необходимости до 30 сентября подать заявление в VID. В этом случае при наличии переплаты деньги поступят на банковский счет автоматически до конца года.