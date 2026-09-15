За год в Латвии снизилась доля жителей, считающих, что они хорошо знают свои права.

В 2026 году 52% опрошенных жителей Латвии заявили, что хорошо знают свои права. Годом ранее таких было 55%, свидетельствуют результаты исследования «Tiesībpratības mērījums 2026», проведенного компанией Berg Research.

Еще заметнее сократилась доля тех, кто считает себя полностью информированным о своих правах и обязанностях: с 6% в прошлом году до 4,2% в нынешнем.

Треть опрошенных — 33% — оценивают свою осведомленность о правах как слабую, а 4% заявили, что вообще не обладают соответствующей информацией.

При этом наличие практического опыта заметно меняет самооценку. Среди тех, кому в последние три года приходилось решать юридические вопросы, 60% считают свои знания хорошими, еще 5% — полностью достаточными. Слабыми свои знания назвал 31% респондентов этой группы.

Две трети не знают о бесплатной юридической помощи

Одной из серьезных проблем остается низкая осведомленность о возможности получить юридическую помощь, обеспечиваемую государством. О существовании такой возможности не знают 67% участников исследования. Информированы о ней около 29%.

Одновременно жителям стало сложнее самостоятельно находить необходимую юридическую информацию.

Среди респондентов, которым с 2025 года приходилось решать юридические вопросы, доля считающих поиск нужной информации легким за год сократилась с 56% до 46%.

В целом 44% жителей говорят, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% с этим не согласны.

Еще одна проблема — сложность языка государственных учреждений. Более половины респондентов, 54%, признались, что юридическую информацию госучреждений о соблюдении различных прав им понять скорее трудно или очень трудно.

Председатель правления Berg Research Илзе Розенберга отмечает, что сложности с поиском и пониманием информации могут быть связаны как со способностью человека анализировать ее, так и с современным ритмом жизни, требующим воспринимать большие объемы сведений за короткое время.

ChatGPT набирает популярность

Самым популярным источником информации о правах остается портал Likumi.lv, однако его позиции заметно ослабли. В 2026 году им пользуются 48,8% опрошенных против 58,7% годом ранее.

Портал «Latvijas Vēstnesis» назвали 18,8% участников исследования против 21% в прошлом году.

Зато резко вырос интерес к искусственному интеллекту. ChatGPT и другие ИИ-инструменты используют для получения информации о своих правах уже 6,8% опрошенных. В прошлом году таких было только 1,1%. Таким образом, за год этот показатель увеличился более чем в шесть раз.

Лучше всего жители, по собственной оценке, разбираются в вопросах нарушения работодателем Трудового закона или условий трудового договора — об этом заявили 16,5% респондентов. Столько же считают, что хорошо ориентируются в расчете социальных пособий и пособий социального страхования.

Еще 16,1% хорошо оценивают свои знания в юридических вопросах, связанных с недвижимостью, 13,8% — с наследственным правом, а 12% — с содержанием и значением договоров и других юридических документов.

Общий индекс правовой грамотности жителей Латвии в этом году составил 9,67 балла из 16 возможных.

Исследование Berg Research было проведено летом. В нем приняли участие 1008 жителей Латвии в возрасте от 16 до 75 лет. Подобное измерение правовой грамотности населения проводится в стране второй раз.