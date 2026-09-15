О проблемах предотвращения заболеваний говорили специалисты, которые решили обратить внимание общества на этот важный вопрос.

Как мы уже сообщали предприятия здравоохранения Veselības centru apvienība (VCA), Centrālā laboratorija и Mēness aptieka вместе с партнерами по отрасли учредили Национальный день профилактики. Они же организовали публичную дискуссию «Брешь в профилактике — выбор человека или отсутствие возможностей?».

Латвийцы живут меньше возможного...

Понятно, что многие болезни при современном развитии медицины можно предотвратить или обнаружить на ранней стадии, чтобы успешно вылечить.

На дискуссии, которая собрала профессионалов отрасли, прозвучали данные проведенного исследования. Оказывается, в Латвии на профилактику направляется всего 2,6 % от общих расходов на здравоохранение, тогда как средний уровень таких отчислений в странах ОЭСР составляет 3,4%.

В 2023 году прямые выплаты жителей Латвии составили около 35% всех расходов на здравоохранение — это более чем в два раза превышает средний показатель по ЕС, который составляет в целом по Европе 16%. Согласитесь, это весьма существенное препятствие для получения жителями Латвии услуг здравоохранения.

Важность профилактики подтверждают также показатели общественного здоровья Латвии. В 2023 году продолжительность здоровой жизни в Латвии составила 52,7 года — самая низкая в Евросоюзе (ЕС), тогда как средний показатель по ЕС достиг 63,1 года.

Ожидаемая продолжительность жизни в Латвии также существенно отстает от средней по ЕС: в 2024 году она в Латвии составила 76,4 года по сравнению с 81,7 года в целом по ЕС. Разница слишком большая и обидная для нашей страны.

В то же время показатели смертности в Латвии, поддающиеся предотвращению с помощью профилактики и лечения, являются одними из самых высоких в ЕС.

Наиболее распространенными причинами смерти уже годами остаются болезни системы кровообращения, которые в 2025 году составили около половины всех смертей, и злокачественные опухоли — примерно пятая часть.

Люди не хотят проверяться даже у семейного

Во время дискуссии специалисты лечебных учреждений и госчиновники сферы здравоохранения говорили о том, что привычки поддержания здоровья для большинства жителей Латвии все еще не стали повседневностью.

Кроме того, профилактическим проверкам препятствуют разные сложности на пути к специалистам (попасть к ним бывает очень не просто), а также финансовые соображения (услуги не стоят дешево) и - элементарная нехватка времени. Об этом свидетельствует опрос жителей, проведенный организаторами дискуссии «Брешь в профилактике — выбор человека или отсутствие возможностей?».

Визит к семейному врачу является наиболее распространенной мерой профилактики, но за последний год его НЕ сделали 52% жителей.

Один евро профилактики экономит шесть!

Аргументированным и эмоциональным было выступление на дискуссии председателя правления одной из клиник Veselības centru apvienība и Centrālā laboratorija Зане Кактини.

Так, Зане Кактиня подчеркнула, что для откладывания визитов профилактики у человека всегда есть несколько причин — особенно в регионах, где для получения услуг здравоохранения необходимо планировать и дорогу (это дополнительные средства), и время.

«Профилактика должна быть простой и удобной в доступе! – уюеждена Зане Кактиня. Цифровизация может помочь людям понять, где и как записаться на проверки, в свою очередь привычкам профилактики и пониманиюю ее важности нужно учить с детства.

Однако профилактика не может опираться только на инициативу человека — необходимы также: ясный, оплачиваемый государством минимум профилактики, персонализированные приглашения на проверки, услуги ближе к месту жительства и своевременный доступ к дальнейшей диагностике и лечению.

При этом надо помнить, что каждый вложенный в профилактику евро позволяет сэкономить шесть евро в дальнейшем процессе лечения, это подтвердили международные исследования».

Директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс признал, что общая доступность услуг здравоохранения осложняется общим отсутствием финансирования.

В то же время часть финансирования профилактики, предусмотренного для вторичного здравоохранения, ежегодно не осваивается и перераспределяется на другие услуги.

«Если пациент в течение года не навещал семейного врача, профилактический осмотр один раз в год будет бесплатным и без дополнительной платы от пациента, — призываю воспользоваться этой возможностью! В то же время мы все вместе должны работать над повышением осведомленности и отзывчивости к скринингам рака, а также другим профилактическим проверкам», — сказал во время дискуссии Арис Каспаранс. Он также отметил, что сейчас совершенствуется система направлений и идет поиск решения, чтобы наряду с используемым до сих пор пригласительным письмом людей можно было направлять на скрининг рака и в электронном виде.

Люди идут к врачу с болью и запущенными диагнозами!

Президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс признал, что визиты к семейным врачам очень востребованы, однако профилактика редко является основной причиной посещения — люди чаще всего приходят с болью, симптомами или другой уже возникшей проблемой. Поэтому каждый визит пациента к врачу надо использовать также для обсуждения вопросов профилактики.

Врач подчеркивает, что для пациентов система здравоохранения зачастую недостаточно ясна и понятна и более широкое использование цифровых решений могло бы помочь людям вовремя получить информацию о необходимых проверках и понять, как действовать дальше.

«Нужно добиться того, чтобы знания о профилактике превратились в конкретные действия. При этом необходимо привести в порядок и систему постскрининговых обследований. Если после проверки человеку приходится ждать следующего обследования от трех до пяти месяцев, это означает длительный стресс и неизвестность. Пациенту должно быть ясно, куда обращаться, как попасть к нужному специалисту и что делать после получения диагноза», — подчеркнул Айнис Дзалбс.

Понимание в обществе есть, но...

Данные проведенного опроса выявили противоречие между знаниями в обществе о важности профилактики и реальными действиями.

Радует, что 68% опрошенных оценивают свои знания и способность понимать и использовать информацию, связанную со здоровьем, как достаточную или очень хорошую. Однако 42% честно признались, что в повседневной жизни делают недостаточно, чтобы в долгосрочной перспективе сохранить хорошее здоровье. То есть люди знают, что надо ходить на проверки здоровья просто так -профилактически, но… игнорируют это знание.

Повседневные привычки также свидетельствуют о том, что профилактика еще не стала систематическим действием. Радует, что 59% жителей отмечают, что не курят. Но только 58% опрошенных в случае осложнений со здоровьем обращаются к врачу, а профилактические проверки регулярно проходят 54%.

Регулярная физическая активность присутствует только у 44% жителей страны! А здорового питания стараются придерживаться только 42% латвийцев. При этом достаточный сон есть всего у 39%, об эмоциональном здоровье заботятся 31%, а кровяное давление контролируют 29% опрошенных.

Разделённая ответственность

Уменьшить брешь в профилактике, по мнению экспертов отрасли, можно только разделенной ответственностью, резюмировали участники дискуссии. Что это значит? Жители сами должны активнее использовать уже имеющиеся возможности профилактики – заботу о собственном здоровье не стоит откладывать до момента, когда появляются жалобы.

Но и цели профилактики должны стать более понятными и легкодоступными для каждого жителя страны — нужны более удобная система записи и напоминаний, ясное предложение оплачиваемых государством проверок, понятный путь услуг и последовательная диагностика, а также более равноправная доступность в регионах.

Справка: Репрезентативный опрос жителей Латвии, в котором участвовали 1 004 респондента, в августе 2026 года провели Mēness aptieka, VCA и Centrālā laboratorija в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat.