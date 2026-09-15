Тариф на теплоэнергию ООО "Daugavpils siltumtīkli" с 1 октября вырастет на 6,7% - до 76,16 евро за мегаватт-час (МВт·ч), свидетельствует опубликованная информация о тарифах предприятия.

Как сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), она признала установленный "Daugavpils siltumtīkli" тариф на услуги теплоснабжения и его обоснование соответствующими методике.

Таким образом, с 1 октября 2026 года конечный тариф на теплоэнергию "Daugavpils siltumtīkli" с компонентом непредвиденных доходов в размере 4,59 евро за МВт·ч составит 76,16 евро за МВт·ч.

Тариф на производство теплоэнергии вырастет на 7,2% и составит 59,34 евро за МВт·ч, тариф на передачу и распределение вырастет на 4,5% и составит 18,66 евро за МВт·ч, а тариф на торговлю теплоэнергией и компонент акцизного налога останутся неизменными - 1,45 евро за МВт·ч и 1,3 евро за МВт·ч соответственно.

Изменения тарифа связаны с изменениями затрат на топливо и закупаемую теплоэнергию.

Во вторник член правления "Daugavpils siltumtīkli" Олеся Душкевич заявила журналистам, что это будет единственное повышение в предстоящем отопительном сезоне, так как предприятие уже заключило все договоры с поставщиками.

Планируется, что с 1 июня 2028 года тариф на теплоэнергию "Daugavpils siltumtīkli" достигнет 80,75 евро за МВт·ч.

В настоящее время конечный тариф на теплоэнергию "Daugavpils siltumtīkli" составляет 71,38 евро за МВт·ч.