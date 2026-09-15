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Ринкевич помиловал заключенного 0 251

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник рассмотрел 15 прошений о помиловании и принял решение удовлетворить одно из них, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

С начала своего президентского срока Ринкевич рассмотрел уже 410 прошений осужденных и помиловал 22 человека.

Подать прошение о помиловании можно после вступления приговора суда в законную силу. Однако для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления действуют дополнительные ограничения.

Если человек осужден за тяжкое преступление и приговорен к лишению свободы, обратиться с прошением можно после фактического отбытия не менее половины назначенного срока. В случае особо тяжкого преступления необходимо отбыть не менее двух третей срока.

Осужденные к пожизненному заключению могут просить о помиловании только после того, как проведут в заключении не менее 20 лет.

Для сравнения, предыдущий президент Латвии Эгил Левитс за время пребывания в должности рассмотрел 409 прошений и удовлетворил 21 из них. Раймонд Вейонис рассмотрел 697 прошений и помиловал 22 человека.

Рекорд по числу рассмотренных прошений принадлежит Гунтису Улманису: за время его президентства было рассмотрено 3391 обращение, из которых удовлетворено 219.

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#суд #президент #Латвия #наказание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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