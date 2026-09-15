Что думает по стратегическим вопросам военная мысль страны? Недавно исследователь Академии национальной обороны, историк Валдис Кузминс в Latvijas Avīze заявил, что ландшафт нашей республики является столь же серьезным препятствием для наступающей стороны, как и в годы Второй мировой войны.

Несмотря на осушение Лубанских болот, площадь лесов и кустарников значительно увеличилась.

«Вторжение на территорию Латвии с восточной стороны, через нынешнюю латвийско-российскую границу, произошло только однажды — в 1577 году, когда войско Ивана IV Грозного перешло границу Ливонии у Виляки и направилось к Екабпилсу. Больше, однако, такая ошибка не допускалась, ибо заключили, что перемещение через восточные местности Латгалии слишком затруднительно».

«Исторически последующие вторжения восточного соседа на латвийскую территорию происходили либо со стороны Южной Эстонии, из окрестностей Валки/Валги, либо со стороны Литвы, из Биржая, Шяуляя».

Кузминс отмечает: «Наилучшее препятствие — лес, затопленный водой глубиной полтора метра. Лучше всего — с подлеском из кустарника. Такой лес непреодолим никакими средствами, и это то, что украинцы в марте 2022 года сделали у Киева, взорвав насосную станцию на реке Ирпень. Там образовалась затопленная на сотни километров территория. Такие решения самые надежные».

Сопоставляя ситуацию 1939–1940 гг. и настоящее время, эксперт приводит аргумент, что «СССР не составило никаких трудностей блокировать латвийское и эстонское побережье и воздушное пространство всех трех государств Балтии».

Сейчас же ситуация принципиально лучше для обороняющейся стороны: «Балтийское море стало „прудом“, в котором нельзя ни спрятаться, ни убежать. Это то, что мы видим в войне в Украине на Черном море. У Эстонии есть противокорабельные ракеты. Латвия подписала договоры об их приобретении. Российский флот дальше Кронштадта не выйдет. Это история про дорогие, качественные боевые средства.

С воздушным пространством точно так же. И то же мы видим в Украине — российские самолеты ближе чем на 50 километров к линии соприкосновения не подлетают…

Да, российские баллистические ракеты — это проблема. В Иране США с ракетной проблемой пытались разобраться, бомбардируя пусковые установки. Не ловить стрелы, а достать стрелка. Это можно сделать».