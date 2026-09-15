Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сама природа спасает Латвию от войск Путина - эксперт Кузминс 4 1638

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: болото

Что думает по стратегическим вопросам военная мысль страны? Недавно исследователь Академии национальной обороны, историк Валдис Кузминс в Latvijas Avīze заявил, что ландшафт нашей республики является столь же серьезным препятствием для наступающей стороны, как и в годы Второй мировой войны.

Несмотря на осушение Лубанских болот, площадь лесов и кустарников значительно увеличилась.

«Вторжение на территорию Латвии с восточной стороны, через нынешнюю латвийско-российскую границу, произошло только однажды — в 1577 году, когда войско Ивана IV Грозного перешло границу Ливонии у Виляки и направилось к Екабпилсу. Больше, однако, такая ошибка не допускалась, ибо заключили, что перемещение через восточные местности Латгалии слишком затруднительно».

«Исторически последующие вторжения восточного соседа на латвийскую территорию происходили либо со стороны Южной Эстонии, из окрестностей Валки/Валги, либо со стороны Литвы, из Биржая, Шяуляя».

Кузминс отмечает: «Наилучшее препятствие — лес, затопленный водой глубиной полтора метра. Лучше всего — с подлеском из кустарника. Такой лес непреодолим никакими средствами, и это то, что украинцы в марте 2022 года сделали у Киева, взорвав насосную станцию на реке Ирпень. Там образовалась затопленная на сотни километров территория. Такие решения самые надежные».

Сопоставляя ситуацию 1939–1940 гг. и настоящее время, эксперт приводит аргумент, что «СССР не составило никаких трудностей блокировать латвийское и эстонское побережье и воздушное пространство всех трех государств Балтии».

Сейчас же ситуация принципиально лучше для обороняющейся стороны: «Балтийское море стало „прудом“, в котором нельзя ни спрятаться, ни убежать. Это то, что мы видим в войне в Украине на Черном море. У Эстонии есть противокорабельные ракеты. Латвия подписала договоры об их приобретении. Российский флот дальше Кронштадта не выйдет. Это история про дорогие, качественные боевые средства.

С воздушным пространством точно так же. И то же мы видим в Украине — российские самолеты ближе чем на 50 километров к линии соприкосновения не подлетают…

Да, российские баллистические ракеты — это проблема. В Иране США с ракетной проблемой пытались разобраться, бомбардируя пусковые установки. Не ловить стрелы, а достать стрелка. Это можно сделать».

×
#история #Латвия #геополитика #оборона #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
15
1
2
0
0
3

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: лайнер airBaltic Эксклюзив!
Изображение к статье: пробка
Изображение к статье: заправочный пистолет
Изображение к статье: место водителя автобуса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Галкин
Lifenews
Изображение к статье: Почему птицы и звери могут есть испорченное мясо несколько дней?
В мире животных
Изображение к статье: Стоматолог
В мире
Изображение к статье: Как сохранить хризантемы зимой без выкапывания
Дом и сад
Изображение к статье: Чем полезно подкормить клубнику осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Работник на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Галкин
Lifenews
Изображение к статье: Почему птицы и звери могут есть испорченное мясо несколько дней?
В мире животных
Изображение к статье: Стоматолог
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео