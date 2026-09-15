Прошлая зима в Латвии была самой холодной за последние 15 лет. По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха календарной зимы составила -5 °C (самая низкая с зимы 2010/2011 года), в январе и феврале она была соответственно на 5,7 и 5,2 градуса ниже нормы, а утром 31 января мороз достиг -32,8 °C.

Пока на улице ещё тепло, о следующем отопительном сезоне думать никому не хочется, но именно сейчас самое время проверить всё, что с возвращением холодов может привести к потерям тепла или даже к повреждениям. «Сентябрь фактически является последним удобным моментом, чтобы это сделать», — подчёркивает операционный директор Civinity Group Тадас Матёшайтис.

Отопительный сезон традиционно начинается, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится ниже +8 °C, и в Латвии это обычно происходит в первой половине октября - уже через несколько недель. В квартире Т. Матёшайтис советует обратить внимание на уплотнители окон и балконных дверей, на вентили радиаторов и термостатические головки, а также убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно, нигде нет протечек и систему отопления можно развоздушить.

В многоквартирных домах особенно важно, чтобы управляющий осмотрел систему отопления, подвал и чердак, вводы инженерных коммуникаций, а также окна, двери и люки общего пользования. Правила Кабинета министров № 907 также однозначно предусматривают проверку герметичности вводов инженерных коммуникаций и того, не возникают ли потери тепла через окна, двери, люки и другие элементы помещений общего пользования.

Откладывать эти работы не стоит, и прошлая зима показала почему. «Когда на улице -20 или -30 °C, небольшой дефект может обернуться аварией. Например, в подвале может замёрзнуть неутеплённая труба, а её ремонт уже означает отключение воды, отогрев трубы и вызов аварийной бригады. Поэтому замена уплотнителя или утепление трубы в сентябре обходятся дешевле, чем устранение последствий в январе», — поясняет Т. Матёшайтис.

Когда отопительный сезон уже начался, может возникнуть соблазн сэкономить, хорошо протопив одну комнату и оставив остальные прохладными. Т. Матёшайтис призывает так не делать. «В типичной латвийской квартире не стоит стремиться нагреть одну комнату очень сильно, а все остальные оставить совсем холодными. Это повышает риск образования конденсата и плесени на холодных поверхностях», — говорит он.

Приоритет стоит отдавать помещениям, где люди проводят больше всего времени, то есть гостиной и спальням. В редко используемых помещениях температуру можно понизить, но отопление не следует отключать полностью. Если на радиаторах установлены термостатические головки, с их помощью можно задать разную температуру в разных помещениях, а сами радиаторы не стоит закрывать мебелью или плотными шторами.

Не менее важно и правильное проветривание. Зимой помещение лучше проветрить коротко и интенсивно, чем часами держать окно в режиме микровентиляции. Цель в том, чтобы обменять воздух, а не остудить стены и конструкции. В многоквартирных домах советской постройки суровые морозы прошлой зимы наглядно выявили слабые места. «В экстремальный холод проблема зачастую не в самой квартире, а в помещениях общего пользования», — говорит Т. Матёшайтис. Наиболее критичны старые окна и входные двери подъездов, которые не закрываются или не уплотнены, подвальные окна и вентиляционные отверстия, неутеплённые трубы водопровода и отопления, чердачные люки и стыки конструкций крыши, а также швы панелей и прочие мостики холода.

Однако уплотнение требует аккуратности. Вентиляционные отверстия подвала нельзя просто наглухо закрыть, поскольку вентиляция должна продолжать работать. Главное не допустить неконтролируемого притока холодного воздуха, сохранив при этом необходимую вентиляцию.

Когда мороз достигает -30 °C, отчётливо проявляются и проблемы гидравлической балансировки системы отопления. В одной части дома жильцам может быть слишком жарко, а в концах стояков или в квартирах верхнего этажа и угловых - холодно. В таких случаях повышение температуры в тепловом узле не всегда является правильным решением.

Если в квартире всё же становится слишком холодно, нет смысла ждать, что ситуация разрешится сама собой. «Жильцам я посоветовал бы действовать практично: измерить температуру в помещении, зафиксировать результат и незамедлительно сообщить о проблеме управляющему домом или его аварийной службе. Попросите, чтобы вашу заявку зарегистрировали», — говорит Т. Матёшайтис.

Он также советует выяснить, затрагивает ли проблема одну квартиру, один стояк или весь дом. Если холодный только один радиатор, причиной может быть вентиль, воздух в системе или нарушение циркуляции. Если холодный весь стояк, это уже проблема общей системы отопления дома.

Что касается того, как быстро управляющий обязан приехать, называть одно универсальное для всех случаев количество часов некорректно. Порядок реагирования может определяться договором управления, условиями услуги и тем, насколько опасна конкретная ситуация. Если выявлены повреждения или обстоятельства, которые могут их вызвать, правила Кабинета министров № 907 обязывают управляющего организовать необходимые мероприятия.

На счета за отопление можно повлиять и зимой, хотя возможности ограничены. Если система отопления дома регулируемая, можно уменьшить ненужный перетоп, устранить сквозняки и следить за фактическим потреблением - в дополнение к уже упомянутым рекомендациям о термостатах, проветривании и радиаторах. По его мнению, очень важна и правильная регулировка теплового узла в соответствии с уличной температурой.

Однако самая большая экономия обычно начинается ещё до отопительного сезона - с балансировки системы отопления, утепления стояков и трубопроводов, модернизации теплового узла, приведения в порядок окон, дверей и люков, а также утепления чердачных и подвальных перекрытий. После такой зимы, как прошлая, о тёплом жилье и разумном счёте за отопление лучше всего думать в сентябре, а не в январе.