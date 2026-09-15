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Самоуправления Латвии бестолково управляют недвижимостью на 5 млрд евро - Госконтроль недоволен 0 1573

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская дума владеет 19 тысячами единиц земли и жилья.

Рижская дума владеет 19 тысячами единиц земли и жилья.

ФОТО: LETA

Наступление капитализма в Латвии разбилось о стену местных властей, свидетельствуют материалы Государственного контроля. Спустя 35 лет после смены социально-экономической формации огромное количество недвижимого имущества находится в собственности муниципалитетов.

Региональные контрасты

Всего в стране муниципальной собственностью являются 211 795 объектов. Из них 82% относятся к земельным участкам, 12% — к жилому фонду, прочее — к тому, что можно назвать соцкультбытом. Общая кадастровая стоимость оценивается в 4,7 миллиарда евро; рыночная, конечно, гораздо выше.

Безусловным чемпионом республики по количеству подобных объектов является Рига — в столице насчитывается 19 тысяч единиц земли и жилья, которыми владеет Рижская дума.

Следом идет, внезапно, Аугшдаугавский край (почти полностью соответствует бывшему Даугавпилсскому району) — 12,1 тысячи; Резекненский край — 11,7 тысячи; Краславский и Диенвидкурземский (бывший Лиепайский район) края — по 9,5 тысячи. Наименьшее число объектов недвижимости самоуправлений насчитывается в Олайнском и Саласпилсском краях — по 1,1 тысячи.

Хороша ли практика?

Ревизоры проверили 42 самоуправления на предмет «хорошей практики» управления имуществом, а также изучили 106 сделок по отчуждению объектов в 21 муниципалитете. Выяснилось, что «идет медленно» весь комплекс мер по недвижимости: определение активов, стратегическое планирование, принятие решений, надзор и оценка, проведение инвестиций.

Более того, 43% объектов «управляют, но права собственности не закреплены в земельной книге»! Лишь треть административных субъектов определила большую часть сельскохозяйственных и лесных земель.

«Нет единой информационной системы, — констатирует Госконтроль, — самоуправления учитывают свое имущество по-разному, используя различные инструменты — от таблиц Excel до отдельных специализированных систем».

В результате возникают лишние затраты на содержание объектов — средства уходят на поддержание их состояния, а не на улучшение сервиса. Не используется потенциал собственности для получения доходов и оказания услуг.

«Без качественных данных трудно принимать направленные на результат решения», — резюмировали ревизоры.

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#недвижимость #финансы #Латвия #коррупция #экономика #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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