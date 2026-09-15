Снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского союза (ЕС), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС, и его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависят не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами.

Директива по НДС предусматривает, что страны-участницы в основном должны применять стандартную ставку НДС ко всем товарам и услугам. Пониженные ставки НДС могут применяться только к определенным, четко оговоренным категориям товаров и услуг. В этот список входят, например, продукты питания, медикаменты, пассажирские перевозки, книги и, в отдельных случаях, определенные энергопродукты.

Топливо для транспортных средств в этот список не включено, а значит, у стран-участниц нет правовых оснований применять пониженную ставку НДС к бензину, дизельному топливу или другим видам транспортного топлива, поясняют в Минфине.

К слову, Польша и Испания, реагируя на резкий рост цен, временно ввели пониженную ставку НДС на топливо, однако Европейская комиссия уже публично указала, что такие решения не соответствуют действующей директиве по НДС.